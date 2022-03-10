Luiz Henrique sai mancando após entrada dura contra o Olímpia e será reavaliado no Fluminense

Um dos grandes momentos da noite na vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Olímpia, no Estádio Nilton Santos, foi o golaço marcado por Luiz Henrique logo no primeiro minuto do segundo tempo. Mas o dia especial pela ida da terceira fase da Libertadores foi interrompido em uma entrada dura de Iván Torres, que levou apenas cartão amarelo, mas tirou o jovem da partida.O cria de Xerém deixou o gramado mancando e com dores, dando lugar a Jhon Arias. Agora, ele será reavaliado pelo departamento médico do Flu na reapresentação da equipe nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho. A torcida é para que tenha sido apenas um susto para evitar um desfalque importante no confronto de volta.