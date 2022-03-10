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Luiz Henrique sai mancando após entrada dura contra o Olímpia e será reavaliado no Fluminense

Abel lamentou a contusão do jovem, que marcou um golaço na vitória por 3 a 1 na partida de ida da terceira fase da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 01:36

Publicado em 10 de Março de 2022 às 01:36

Um dos grandes momentos da noite na vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Olímpia, no Estádio Nilton Santos, foi o golaço marcado por Luiz Henrique logo no primeiro minuto do segundo tempo. Mas o dia especial pela ida da terceira fase da Libertadores foi interrompido em uma entrada dura de Iván Torres, que levou apenas cartão amarelo, mas tirou o jovem da partida.O cria de Xerém deixou o gramado mancando e com dores, dando lugar a Jhon Arias. Agora, ele será reavaliado pelo departamento médico do Flu na reapresentação da equipe nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho. A torcida é para que tenha sido apenas um susto para evitar um desfalque importante no confronto de volta.
Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Abel Braga lamentou a situação do jovem. Luiz Henrique iniciou o tratamento já no banco de reservas.
- Uma pena a contusão do Luiz depois de um gol magistral. O jogo descambou um pouco - disse o treinador.
O próximo encontro entre as equipes é na quarta-feira, dia 16, no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A partida será novamente às 21h30 (de Brasília). Vale vaga na fase de grupos da competição continental e o Flu pode perder por até um gol de diferença. Antes disso, o Tricolor faz o último jogo da Taça Guanabara, da qual já é campeão, no sábado, contra o Boavista, às 16h.
Crédito: LuizHenriquemarcouosegundogoldoFluminensecontraoOlímpia(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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