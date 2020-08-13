Luiz Henrique revela sentimento em estreia no Flu: 'Vou dentro dos caras'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense é conhecido por lançar diversos jovens formados na base ao longo dos anos. Uma das novidades no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Maracanã, foi o atacante Luiz Henrique. Aos 19 anos e ainda de poucas palavras, o jogador teve 15 minutos em campo ao entrar no segundo tempo e revelou o que se passou pela cabeça quando foi escolhido pelo técnico Odair Hellmann.

- Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Quando me chamaram eu falei "agora é a hora, vamos dentro dos caras". O professor Odair também falou para não intimidar e ir dentro, eu fui. Meus companheiros falaram para não me intimidar - afirmou o jovem.

Os jovens da base que subiram ao elenco principal nesta temporada precisaram passar por uma espécie de trote do elenco e rasparam o cabelo. Além de Luiz Henrique, André, Calegari e Luan também participaram da "ação".

- Eu não queria cortar o cabelo, mas faz parte do futebol (risos) - finalizou.