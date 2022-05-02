Luiz Henrique fala sobre reencontro com o Londrina

O lateral-direito Luiz Henrique é uma das boas surpresas do Bahia nesta temporada e tem se destacado neste início de Série B.

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Nesta terça-feira, ele será uma das armas do Tricolor para superar o Londrina, o seu ex-time, fora de casa.

Na coletiva de imprensa, Luiz Henrique comentou sobre a possibilidade de contar algumas armas do Tubarão para evitar surpresas negativas.

‘Se tiver dicas, deixo para ele (Guto Ferreira). Não vou falar agora. O time está bem diferente do que estava no ano passado, mudou treinador, alguns jogadores também. Pode ser que não seja a mesma coisa que eu encontrei quando estava lá. É mais complicada essa questão’, disse o lateral.

Com 10 pontos conquistados, o Bahia aparece na vice-liderança da Série B.