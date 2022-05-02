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Luiz Henrique fala sobre reencontro com o Londrina

Lateral-direito prometeu dar dicas ao técnico Guto Ferreira para o duelo desta terça-feira...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 19:33
O lateral-direito Luiz Henrique é uma das boas surpresas do Bahia nesta temporada e tem se destacado neste início de Série B.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Nesta terça-feira, ele será uma das armas do Tricolor para superar o Londrina, o seu ex-time, fora de casa.
Na coletiva de imprensa, Luiz Henrique comentou sobre a possibilidade de contar algumas armas do Tubarão para evitar surpresas negativas.
‘Se tiver dicas, deixo para ele (Guto Ferreira). Não vou falar agora. O time está bem diferente do que estava no ano passado, mudou treinador, alguns jogadores também. Pode ser que não seja a mesma coisa que eu encontrei quando estava lá. É mais complicada essa questão’, disse o lateral.
Com 10 pontos conquistados, o Bahia aparece na vice-liderança da Série B.
Crédito: RafaelMachaddo/Bahia

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