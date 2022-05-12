Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luiz Henrique explica comemoração do gol pelo Fluminense e celebra retorno à fase artilheira: 'A zica saiu'
futebol

Luiz Henrique explica comemoração do gol pelo Fluminense e celebra retorno à fase artilheira: 'A zica saiu'

Atacante vivia jejum de gols, mas vem recuperando poder de fogo; Luiz Henrique revelou parceria entre os colegas nas comemorações do Fluminense...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 23:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 23:56
A quarta-feira foi de classificação para o Fluminense. No Serra Dourada, o Tricolor venceu o Vila Nova por 2 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com o placar acumulado por 5 a 2, o Time de Guerreiros garantiu a vaga nas oitavas de final da competição. Autor do segundo gol, Luiz Henrique comemorou o retorno à fase artilheira e parabenizou todo o elenco pelo resultado fora de casa. - A zica saiu, graças a Deus. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, contra o Vila Nova e aqui na casa deles, mas saímos com a vitória. O time todo está de parabéns, vamos continuar em frente - disse.
+ Relembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo FluminenseConhecido também pelas coreografias nas comemorações, Luiz Henrique disse que convoca os companheiros para acompanhá-lo e garantiu que a brincadeira vai acontecer toda vez que o Fluminense balançar a rede.
- Eu estou sempre chamando o Cano e o Nathan para fazer essa dancinha, e sempre que tiver gol a gente vai dançar - disse. Veja a classificação da Série A do Brasileirão
Com o feito, o camisa 11 chegou a três gols na temporada. Além disso, Luiz também deu cinco assistências até agora. O Fluminense volta a entrar em campo neste sábado, às 21h, contra o Athletico-PR, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão.
Crédito: FluminensevenceuoVilaNovaegarantiuavaganasoitavasdefinaldaCopadoBrasil(MarceloGonçalves/Fluminense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados