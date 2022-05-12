Luiz Henrique explica comemoração do gol pelo Fluminense e celebra retorno à fase artilheira: 'A zica saiu'

A quarta-feira foi de classificação para o Fluminense. No Serra Dourada, o Tricolor venceu o Vila Nova por 2 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com o placar acumulado por 5 a 2, o Time de Guerreiros garantiu a vaga nas oitavas de final da competição. Autor do segundo gol, Luiz Henrique comemorou o retorno à fase artilheira e parabenizou todo o elenco pelo resultado fora de casa. - A zica saiu, graças a Deus. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, contra o Vila Nova e aqui na casa deles, mas saímos com a vitória. O time todo está de parabéns, vamos continuar em frente - disse.

+ Relembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo FluminenseConhecido também pelas coreografias nas comemorações, Luiz Henrique disse que convoca os companheiros para acompanhá-lo e garantiu que a brincadeira vai acontecer toda vez que o Fluminense balançar a rede.

- Eu estou sempre chamando o Cano e o Nathan para fazer essa dancinha, e sempre que tiver gol a gente vai dançar - disse. Veja a classificação da Série A do Brasileirão

Com o feito, o camisa 11 chegou a três gols na temporada. Além disso, Luiz também deu cinco assistências até agora. O Fluminense volta a entrar em campo neste sábado, às 21h, contra o Athletico-PR, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão.