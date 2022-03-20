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Luiz Henrique e Felipe Melo desfalcam o Fluminense na semifinal do Carioca

Atacante e volante sentiram dores musculares após confronto com o Olimpia; Fluminense enfrenta o Botafogo nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 17:34

Publicado em 20 de Março de 2022 às 17:34

Nesta segunda, o Fluminense encara o Botafogo, às 20h, pela semifinal do Carioca. Para o duelo, Abel Braga terá dois desfalques: Luiz Henrique e Felipe Melo, que atuaram na eliminação da Libertadores, sentiram dores após o jogo no Paraguai e não treinaram com a equipe neste domingo. Assim, o técnico deve trazer novidades na escalação. A informação foi divulgada pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!No primeiro jogo contra o Olimpia, Luiz Henrique sofreu uma falta dura de Iván Torres, e desde então vem sentindo dores no tornozelo atingido. O atacante fez exames, mas não sofreu lesões na região. Assim, Jhon Arias deve substituir o Moleque de Xerém na ponta direita. Na partida de volta, Felipe Melo também sofreu uma pancada.
Samuel Xavier e Fred, ambos em transição após lesões, devem seguir fora. A previsão é de que os atletas retornem no próximo domingo, para a decisão da semifinal do Carioca. Por ter vencido a Taça Guanabara, o Tricolor tem a vantagem do empate.
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Crédito: FluminenseterámaisdoisdesfalquesparaenfrentaroBotafogonasemifinal(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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