Luiz Henrique e Felipe Melo desfalcam o Fluminense na semifinal do Carioca

Nesta segunda, o Fluminense encara o Botafogo, às 20h, pela semifinal do Carioca. Para o duelo, Abel Braga terá dois desfalques: Luiz Henrique e Felipe Melo, que atuaram na eliminação da Libertadores, sentiram dores após o jogo no Paraguai e não treinaram com a equipe neste domingo. Assim, o técnico deve trazer novidades na escalação. A informação foi divulgada pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!No primeiro jogo contra o Olimpia, Luiz Henrique sofreu uma falta dura de Iván Torres, e desde então vem sentindo dores no tornozelo atingido. O atacante fez exames, mas não sofreu lesões na região. Assim, Jhon Arias deve substituir o Moleque de Xerém na ponta direita. Na partida de volta, Felipe Melo também sofreu uma pancada.