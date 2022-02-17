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futebol

Luiz Henrique é alvo de racismo em Bahia x CSA

Partida válida pela Copa do Nordeste tinha autorização para receber somente 1,5 mil pessoas diante dos atuais procotolos sanitários do estado...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 10:22

LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2022 às 10:22
Na partida em que o Bahia arrancou um valioso empate por 1 a 1 diante do CSA, pela Copa do Nordeste, um caso de racismo foi registrado em vídeo que circulou nas redes sociais vindo de um torcedor atrás de uma das metas da Arena Fonte Nova.Veja outras notícias do esporte através do canal do LANCE! no TelegramEnquanto os atletas do Esquadrão que estavam à disposição de Guto Ferreira faziam o trabalho de aquecimento atrás de um dos gols, o praticante do ato criminoso foi filmado dizendo a seguinte frase:
- Que cabelo feio da desgraça. É você mesmo, que cabelo feio. Corta esse cabelo direito.
A filmagem que foi inicialmente publicada pela página 'Bahia Mil Grau' teve, inclusive, o próprio responsável pelo registro fazendo pouco caso do comentário:
- Não precisou nem eu fazer o meu papel, o coroa já está fazendo por mim.
Com a repercussão do fato rapidamente na web, o Bahia emitiu uma nota indicando que faria as devidas investigações para encontrar o autor da ofensa racista, agregando que solicitaria o auxílio da empresa responsável pela gestão da Arena Fonte Nova para obter mais imagens do praticante do ato:
- O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar, repudiar e informar que investigará o caso de racismo ocorrido nesta noite contra o nosso atleta Luiz Henrique, baiano da Ilha de Itaparica. Através da imagem do episódio, buscaremos identificar o torcedor e tomar as medidas cabíveis. O Esquadrão acrescenta que já acionou a Arena Fonte Nova para buscar mais imagens que ajudem na identificação do(s) envolvido(s) e também utilizará a lista de sócios aptos ao jogo de hoje para não deixar por isso mesmo essa constrangedora situação.
Crédito: FelipeOliveira/ECBahia

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