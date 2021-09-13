Luiz Henrique comenta gol e parceria com Fred no Fluminense: 'Pensava muito em jogar ao lado dele'

O Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã. No jogo, válido pela 20ª rodada do Brasileiro, Luiz Henrique marcou o segundo gol do Time de Guerreiros, com assistência de Fred. Após a partida, o atacante comentou a experiência de jogar ao lado do camisa 9. - Você não sabe como é bom jogar do lado do Fred. Ele sempre vem orientando a gente no treinamento, nos jogos... Ele fala que, quando a bola chega nele, é para fazer o facão, que ele vai dar o passe. Quando eu via ele jogando na Seleção Brasileira, eu pensava muito em jogar do lado dele. Eu fico muito feliz de receber a assistência de um cara tão experiente. Estou muito feliz e [agora] é continuar para mais - disse.