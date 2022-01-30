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  • Luiz Henrique celebra primeira vitória do Fluminense no Carioca: 'Sabíamos que seria difícil'
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Luiz Henrique celebra primeira vitória do Fluminense no Carioca: 'Sabíamos que seria difícil'

Atacante comemorou a vitória do Fluminense sobre o Madureira, por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2022 às 20:37

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 20:37

Neste domingo, o Fluminense venceu o Madureira por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O jogo, válido pela segunda rodada do Carioca, foi marcado pelo gol de Jhon Arias e a atuação de Luiz Henrique, que fez diferença no setor ofensivo, principalmente na segunda etapa da partida. Após o duelo, o atacante celebrou a vitória e a atuação individual.- Sabíamos que o jogo de hoje seria muito difícil, mas a gente se preparou durante a semana para esse jogo contra o Madureira. Fico feliz de ser o craque do jogo de hoje e com a vitória também - disse Luiz Henrique.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWCom o resultado, o Fluminense acumulou os primeiros três pontos da temporada. Nesta quinta-feira, o Tricolor enfrenta o Audax Rio, às 21h, em jogo válido pela terceira rodada do Carioca.
> Veja a tabela do Cariocão 2022
Crédito: LuizHenriquecomemorouprimeiravitóriadoFluminensenatemporada(Foto:MailsonSantana/Fluminense

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