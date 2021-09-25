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Luiz Fernando, Danilo Barcelos, Luís Henrique... Relembre o time do Botafogo no último jogo com público

Partida contra o Paraná, em 10 de março de 2020, pela Copa do Brasil, foi a última com
torcedores; público retorna neste domingo, diante do Sampaio, na Série B do Brasileirão...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Você lembra qual foi o time do Botafogo no último jogo do time com público? Foi há mais de 18 meses, em uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, na terceira fase da Copa do Brasil da última temporada. Na ocasião, 22.833 pessoas estiveram presentes no Estádio Nilton Santos.
+ Diretor prevê que sucesso em evento-teste pode gerar ainda mais público em jogos futuros do Botafogo
Após isso, as restrições de distanciamento social começaram por conta da pandemia do novo coronavírus e os estádios ficaram fechados aos torcedores. Isto muda neste fim de semana para o Botafogo: no domingo, o Alvinegro conta com o retorno do público diante do Sampaio Corrêa, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão.
No dia 10 de março de 2020, o Botafogo conquistava vantagem rumo à quarta fase da Copa do Brasil com um triunfo por 1 a 0 sobre o Paraná graças a um gol marcado por Luiz Fernando. No jogo da volta, o Alvinegro voltou a superar o Tricolor por 2 a 1 e garantiu a classificação.O Botafogo entrou em campo assim: Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu, Danilo Barcelos (Guilherme Santos); Caio Alexandre (Luiz Otávio), Alex Santana (Gabriel Cortez); Luiz Fernando, Bruno Nazário, Luís Henrique; Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.
Jogadores não utilizados: Diego Cavalieri, Ruan Renato, Fernando, Lucas Barros, Warley, Cícero, Lecaros, Rhuan e Rafael Navarro.
+ A linha do tempo de Gatito Fernández: goleiro completa um ano sem jogar pelo Botafogo
Isso, Rafael Navarro, o jogador com mais participações diretas em gols na atual Série B, sequer saiu do banco naquele jogo. Na época, o atacante não aparecia com tanta frequência no time principal - meses depois até foi para o time sub-20 justamente em busca de mais tempo de jogo.
Além dele, Kanu, Warley, Gatito e Federico Barrandeguy continuam no elenco. A tendência é que nenhum dos quatro entrem em campo - os dois primeiros estão suspensos, o paraguaio ainda se recupera de lesão e o uruguaio está fora dos planos de Enderson Moreira.

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