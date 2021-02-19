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Luiz Felipe valoriza boa atuação da zaga do Santos no clássico contra o Corinthians

Peixe não sofreu gol pelo segundo jogo seguido no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 10:55

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 10:55

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Luiz Felipe voltou a ser titular do Santos no clássico contra o Corinthians, na última quarta-feira. Substituindo o lesionado Laércio, o defensor foi importante no sistema defensivo santista. O jogador destacou a importância do resultado e a superação individual e coletiva.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Foi um jogo muito importante para eu retomar essa confiança. Eu vinha sem jogar com regularidade há algum tempo e sem sequência sempre é mais difícil, então sei que eu estava precisando de uma boa atuação. Coletivamente também foi um resultado muito bom, já que agora estamos mais próximos do nosso objetivo que é a classificação para Libertadores e ainda mais vencendo um clássico, pois sabemos que tem um peso a mais - afirmou Luiz Felipe.
Depois de alguns jogos com problemas defensivos, o Santos chegou ao segundo duelo seguido sem ser vazado. O defensor comemorou o fato e destacou a importância disso para os resultados.- A gente sabe do poder que tem o nosso ataque, então se fizermos a nossa parte lá atrás já é metade do caminho para a vitória, pois na frente eles sempre criam muitas oportunidades. E não tomar gols também dá mais confiança, afinal, quando a defensa não é vazada ela acaba sendo mais valorizada. Esperamos manter esse bom momento defensivo contra o Fluminense para buscar mais uma vitória e encaminhar essa vaga - concluiu o camisa 2.
Com a lesão de Laércio, Luiz Felipe deve ser titular do Santos mais uma vez no próximo domingo, quando a equipe recebe o Fluminense, na Vila Belmiro. O duelo pode definir a vaga do Peixe na próxima edição da Copa Libertadores da América.

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