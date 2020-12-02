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futebol

Luiz Felipe é expulso e desfalcará o Santos nas quartas da Libertadores

Zagueiro foi expulso em confusão no final da partida e cumprirá suspensão automática. Peixe espera Guaraní, do Paraguai ou Grêmio, nas quartas de final da competição...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 22:29

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 22:29

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos já tem um desfalque certo para o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O zagueiro Luiz Felipe, mesmo sem entrar em campo, foi expulso no banco de reservas depois de uma confusão generalizada entre os jogadores santistas e equatorianos.
VEJA A TABELA DA COPA LIBERTADORES
O árbitro argentino Néstor Pitana expulsou Rodrigo Aguirre da LDU e, depois de consultar o VAR, deu vermelho também para o jogador santista e Villarruel. Classificado, o Santos aguarda o vencedor do confronto entre Grêmio e Guaraní, do Paraguai. As quartas de final começam já na próxima semana.
Cuca pode contar com Lucas Veríssimo, Luan Peres, Wagner Leonardo, Alex e Laércio para substituir o zagueiro. A dupla titular vem sendo Veríssimo e Luan Peres,

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