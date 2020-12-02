Luiz Felipe é expulso e desfalcará o Santos nas quartas da Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Santos já tem um desfalque certo para o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O zagueiro Luiz Felipe, mesmo sem entrar em campo, foi expulso no banco de reservas depois de uma confusão generalizada entre os jogadores santistas e equatorianos.

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O árbitro argentino Néstor Pitana expulsou Rodrigo Aguirre da LDU e, depois de consultar o VAR, deu vermelho também para o jogador santista e Villarruel. Classificado, o Santos aguarda o vencedor do confronto entre Grêmio e Guaraní, do Paraguai. As quartas de final começam já na próxima semana.