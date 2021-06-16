Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luiz Felipe, do Santos, treina e deve ficar à disposição para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão
futebol

Luiz Felipe, do Santos, treina e deve ficar à disposição para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão

Zagueiro teve uma tendinite na coxa, mas treinou normalmente nesta terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 22:17

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 22:17

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Luiz Felipe, diagnosticado com uma tendinite na coxa direita após o confronto contra o Juventude, no sábado, não deve ser desfalque para o confronto na quinta-feira, na partida contra o Fluminense, no Maracanã. Após o fortalecimento muscular, o jogador treinou normalmente nesta terça-feira e estará à disposição do técnico Fernando Diniz.O Alvinegro não conta na partida com o titular Luan Peres, suspenso. A comissão técnica escolherá entre Danilo Boza, recém-contratado, Robson Reis e Kaiky, que começou a temporada como titular do Santos. Uma outra opção é o volante Alison como zagueiro.
Outra dúvida do treinador Fernando Diniz é no ataque. Lucas Braga está recuperado de uma lesão de grau 1 na coxa esquerda. Com as boas partidas de Marcos Guilherme, Diniz terá que escolher um dos dois para começar a partida. Marcos Guilherme de meia armador e Braga no ataque também é opção.O provável Santos será formado por: John; Pará, Luiz Felipe, Kaiky (Boza) e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme (Lucas Braga), Kaio Jorge e Marinho.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados