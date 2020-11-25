Luiz Felipe comemora sequência pelo Santos e vitória na Libertadores: 'Dá confiança'

O zagueiro Luiz Felipe completou o seu terceiro jogo consecutivo como titular no Santos. O atleta que está no clube desde 2016, sofre com a irregularidade e nunca se firmou no Alvinegro. Contudo, a sequência, que contempla a vitória por 2 a 1 contra a LDU (EQU), nesta terça-feira (24), pela partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores, deu confiança para o defensor engatar mais jogos com a camisa santista. - Fico feliz com a oportunidade e espero agarrar essas chances da melhor maneira possível. Como a gente sempre diz aqui, o Santos é um grupo, não tem titular ou reserva. Todos que jogam tem qualidade e sabem da importância que tem quando a bola está no pé. Quero continuar ajudando a equipe seja da maneira que for - afirmou Luiz Felipe via assessoria.