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Luiz Felipe comemora sequência pelo Santos e vitória na Libertadores: 'Dá confiança'

Zagueiro foi titular nos últimos três jogos do Peixe, mas afirma: 'O Santos é um grupo, não tem titular ou reserva'...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 07:56

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 07:56

Crédito: Staff images CONMEBOL
O zagueiro Luiz Felipe completou o seu terceiro jogo consecutivo como titular no Santos. O atleta que está no clube desde 2016, sofre com a irregularidade e nunca se firmou no Alvinegro. Contudo, a sequência, que contempla a vitória por 2 a 1 contra a LDU (EQU), nesta terça-feira (24), pela partida de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores, deu confiança para o defensor engatar mais jogos com a camisa santista. - Fico feliz com a oportunidade e espero agarrar essas chances da melhor maneira possível. Como a gente sempre diz aqui, o Santos é um grupo, não tem titular ou reserva. Todos que jogam tem qualidade e sabem da importância que tem quando a bola está no pé. Quero continuar ajudando a equipe seja da maneira que for - afirmou Luiz Felipe via assessoria.
- Uma vitória contra a LDU nos dá confiança e moral para os próximos jogos. Jogar na altitude nunca é fácil, mas nos preparamos bem e sonhamos com essa vitória. Agora é hora de manter o foco para não deixar essa vantagem nos atrapalhar. Não tem nada ganho, pé no chão que o trabalho continua - acrescentou.
Luiz costuma atuar pelo lado direito do campo, mas contra a LDU jogou pelo lado esquerdo, substituindo o titular do setor, Luan Peres, acometido pelo novo coronavírus. No total, são 104 jogos com a camisa alvinegra.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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