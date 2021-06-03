Luiz Felipe comemora nova oportunidade no time titular do Santos

O zagueiro Luiz Felipe voltou a iniciar uma partida como titular na vitória sobre o Cianorte por 2 a 0, no Estádio Albino Turbay, no Paraná, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogador foi uma das novidades da escalação do Peixe diante do Cianorte. Ele ganhou a posição do garoto Kaiky Fernandes e agora terá também a concorrência de Danilo Boza, anunciado nesta quarta-feira.- Para mim, isso é muito importante (voltar a jogar), me dá confiança para seguir trabalhando. Fico feliz com a oportunidade que o professor Diniz me deu, espero poder agarrar essas chances sempre que possível - afirmou.