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futebol

Luiz Felipe comemora nova oportunidade no time titular do Santos

Zagueiro entrou na vaga de Kaiky Fernandes na partida contra o Cianorte na terça...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 15:07

LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 15:07
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Luiz Felipe voltou a iniciar uma partida como titular na vitória sobre o Cianorte por 2 a 0, no Estádio Albino Turbay, no Paraná, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogador foi uma das novidades da escalação do Peixe diante do Cianorte. Ele ganhou a posição do garoto Kaiky Fernandes e agora terá também a concorrência de Danilo Boza, anunciado nesta quarta-feira.- Para mim, isso é muito importante (voltar a jogar), me dá confiança para seguir trabalhando. Fico feliz com a oportunidade que o professor Diniz me deu, espero poder agarrar essas chances sempre que possível - afirmou.
O camisa 2 também falou sobre a importância da vitória fora de casa diante do Cianorte para a classificação na Copa do Brasil.
>> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
- Resultado importante. Vencer fora de casa em competições mata-mata é sempre importante e essa vitória nos dá moral depois da estreia do Brasileiro, e contando com a circunstância do gramado, foi um bom jogo - afirmou Luiz Felipe. duelo de volta contra o Cianorte acontece na próxima terça-feira, às 16h30 min, na Vila Belmiro. Antes, o Peixe recebe o Ceará em casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

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