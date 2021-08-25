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futebol

Luiz Felipe analisa decisão contra o Athletico e elogia novos reforços

Santos faz o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 09:50

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 09:50

Crédito: Ivan Storti/ Santos FC
Nesta quarta-feira (25), o Santos entra campo pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, diante do Athletico Paranaense, na Arena da Baixada. O Peixe realizou seu último treinamento no CT Rei Pelé na terça pela manhã, antes de viajar para Curitiba.O zagueiro Luiz Felipe comentou sobre o duelo e vê o confronto como uma nova oportunidade da equipe realizar uma boa partida.
- Ficamos muito chateados com a eliminação na Sul-Americana, mas já temos uma nova chance de fazer uma boa partida e sair de Curitiba com a vitória, que é nosso grande intuito - afirmou o jogador.
O segundo jogo do duelo será realizado apenas no dia 14 de setembro, na Vila Belmiro, ou seja, a distância de uma partida para outra será de 3 semanas.- É importante nós fazermos um grande jogo, para termos essas três semanas de preparação com um pouco mais de tranquilidade e focarmos bem na partida de volta. É fundamental fazermos um bom resultado - acrescentou o defensor.
Nas últimas semanas, a diretoria santista reforçou o elenco e anunciou nomes como Diego Tardelli, Léo Baptistão e Augusto, e o camisa 2 elogiou as contratações.
- São jogadores que dispensam comentários, sem dúvida nenhuma vão nos ajudar bastante, não só dentro de campo mas fora de campo também, com a experiência de cada um - completou.

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