Luiz Eduardo Baptista é eleito presidente do Conselho de Administração do Flamengo

Luiz Eduardo Baptista foi eleito, nesta quarta-feira, presidente do Conselho de Administração do Flamengo. Candidato único, Bap recebeu 66 votos. - seis votos foram em branco e cinco foram nulos. Foram 77 votos no total do pleito realizado na Sede da Gávea. O vice-presidente eleito é Theophilo Miguel.Aliado do atual mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim, Bap, agora, deixará a vice-presidência de relações externas do clube. Na terça, a chapa de Landim já havia emplacado o seu candidato também na eleição do Conselho Deliberativo: Antônio Alcides da Silva foi reeleito para o cargo com 490 de 890 votos totais.