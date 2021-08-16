Luiz Adriano treina sem restrições e Palmeiras inicia preparação visando Choque-Rei

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após perder para o Atlético-MG pelo Brasileirão, o Palmeiras voltou à capital paulista e iniciou os trabalhos para enfrentar o São Paulo pela Libertadores.

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Depois de passar a noite no centro de excelência, os jogadores foram a campo para um trabalho técnico. Deste modo, foi feita uma atividade com dois times. Enquanto um tentava marcar em um gol defendido por um goleiro, o outro tinha que trocar passes e entrar com a bola em quatro minigols. Na sequência, foi realizado um treino para aprimorar a transição e a verticalização de jogadas.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Atlético-MG permaneceram na parte interna realizando trabalhos regenerativos. Rony, Danilo Barbosa, Luan, Zé Rafael e Jailson, que entraram no decorrer do confronto, foram liberados mais cedo.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO atacante Luiz Adriano, que desfalcou o Verdão por um trauma no joelho direito, treinou sem restrições. Jorge e Vinicius Silvestre, por outro lado, deram sequência aos seus cronogramas individualizados propostos pelo Núcleo de Saúde e Performance.

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