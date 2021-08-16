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Luiz Adriano treina sem restrições e Palmeiras inicia preparação visando Choque-Rei

Atacante desfalcou o Verdão contra o Atlético-MG por um trauma no joelho direito...
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Publicado em 

16 ago 2021 às 07:00

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 07:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após perder para o Atlético-MG pelo Brasileirão, o Palmeiras voltou à capital paulista e iniciou os trabalhos para enfrentar o São Paulo pela Libertadores.
Pogba atrai o interesse do Real Madrid, Matheus Cunha entra na mira de clube espanhol, Flamengo fecha com Kenedy… O fim de semana do Mercado
Depois de passar a noite no centro de excelência, os jogadores foram a campo para um trabalho técnico. Deste modo, foi feita uma atividade com dois times. Enquanto um tentava marcar em um gol defendido por um goleiro, o outro tinha que trocar passes e entrar com a bola em quatro minigols. Na sequência, foi realizado um treino para aprimorar a transição e a verticalização de jogadas.
Os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Atlético-MG permaneceram na parte interna realizando trabalhos regenerativos. Rony, Danilo Barbosa, Luan, Zé Rafael e Jailson, que entraram no decorrer do confronto, foram liberados mais cedo.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO atacante Luiz Adriano, que desfalcou o Verdão por um trauma no joelho direito, treinou sem restrições. Jorge e Vinicius Silvestre, por outro lado, deram sequência aos seus cronogramas individualizados propostos pelo Núcleo de Saúde e Performance.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras entra em campo novamente na próxima terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), contra o São Paulo, pela Libertadores.

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