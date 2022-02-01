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Luiz Adriano só rescindiu com Palmeiras após chegar a acerto com clube turco, diz jornal

Atacante consegue voltar à Europa, seu objetivo desde que perdeu espaço no Verdão...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 19:02
O atacante Luiz Adriano só aceitou rescindir o seu contrato com o Palmeiras após acertar um acordo de uma temporada e meia com o Antalyaspor, da Turquia.A informação foi divulgada pelo jornal 'O Dia' no fim da tarde desta terça-feira (1).
De acordo com o periódico, somente com a possibilidade de voltar a jogar na Europa, o que ele desejava, é que o ex-camisa 10 alviverde acertou chegar a um acordo amigável para encerrar seu elo com o clube.
Segundo o Palmeiras, o acordo pode ser considerado bom para os dois lados.
O Verdão não revelou detalhes da negociação. O LANCE! apurou que o clube aceitou pagar uma parte do valor que o jogador tinha direito em caso de rescisão contratual. Mas o montante é mantido em sigilo por ambos lados.
Segundo o BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, a rescisão do ex-camisa 10 alviverde foi acertada na segunda-feira (31), o que possibilitaria que ele assinasse com um clube europeu mesmo após o fim da janela de transferências.Conforme o L! revelou, Luiz Adriano exigia anteriormente receber o total de seus salários para deixar o Verdão. O atacante tinha contrato até o meio de 2023 e ganhava cerca de R$ 1 milhão por mês.
O valor é inflado por ter a somatória de luvas oferecidas a ele na assinatura do contrato. À reportagem, integrantes da cúpula palmeirense, avaliam que nesses termos a rescisão com Luiz Adriano custaria aproximadamente R$ 17 milhões aos cofres do clube.
Há duas semanas, o atacante de 34 anos divulgou um comunicado em suas redes sociais apontando que está cumprindo o determinado pelo Palmeiras e que não pediu para sair. Ele reforçou que haviam pessoas falando em seu nome sem autorização.
O Botafogo demonstrou interesse no jogador e o Verdão chegou a aceitar o empréstimo por uma temporada pagando 70% dos salários, mas Luiz Adriano recusou por não ter interesse em atuar pelos cariocas.
Crédito: LuizAdrianoacertouporumatemporadaemeiacomtimedaTurquia,segundojornal(Foto:Reprodução/Palmeiras

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