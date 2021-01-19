  • Luiz Adriano se torna o maior artilheiro do Palmeiras contra o Corinthians neste século
futebol

Luiz Adriano se torna o maior artilheiro do Palmeiras contra o Corinthians neste século

Atacante marcou duas vezes na goleada desta segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2021 às 09:35

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 09:35

Crédito: Luiz Adriano é o artilheiro do Palmeiras na temporada (Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP
Decisivo nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, quando marcou sobre América Mineiro e River Plate, ajudando a colocar o Palmeiras na decisão das duas competições, Luiz Adriano brilhou mais uma vez. Agora, pelo Campeonato Brasileiro. E logo num clássico.
Principal artilheiro alviverde na temporada, com 20 bolas na rede, o centroavante marcou duas vezes sobre o Corinthians, nesta segunda-feira, na goleada por 4 a 0 que manteve o time vivo na briga pelo título nacional. E não foi a primeira vez que o camisa 10 se destacou no Dérbi. Aliás, muito pelo contrário. Estufar as redes do rival se tornou uma rotina para o jogador.
No Palmeiras desde 2019, o atacante já disputou cinco clássicos contra o time do Parque São Jorge e já chega a quatro gols anotados. Luiz Adriano marcou na final do Paulista deste ano, quando o Palmeiras se sagrou campeão nos pênaltis, na vitória por 2 a 0 no 1º turno e duas vezes agora. Um feito que já o torna o maior artilheiro palmeirense no clássico neste século, superando Obina, que defendeu o clube em 2009 e 2012, deixando a sua marca contra o rival em três oportunidades.
ARTILHEIROS DO PALMEIRAS NO DÉRBI NESTE SÉCULO
1º - Luiz Adriano - 4 gols2º - Obina - 3 gols3º - Arce - 2 golsMuñoz - 2 golsEdmundo - 2 golsRafael Marques - 2 golsMoisés - 2 golsMina - 2 golsDudu - 2 golsRaphael Veiga - 2 gols

