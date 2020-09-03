Luiz Adriano se salva em meio à seca de gols do Palmeiras na temporada

O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo não empolga. Contra o Internacional, a equipe chegou ao quarto empate em seis jogos no Campeonato Brasileiro e foi salva, mais uma vez, por Luiz Adriano.

Em meio à seca de gols na temporada - são 35 em 26 partidas - o atacante é o goleador máximo do elenco no ano com dez tentos. O número já está próximo dos artilheiros do ano passado, quando Dudu e Gustavo Scarpa terminaram 2019 com 13 gols cada um.- O Luiz Adriano é muito importante. Não foi titular contra o Bahia por cansaço e por já ter uma idade avançada. Esse revezamento será constante até o final da temporada - disse Luxemburgo após a igualdade no Allianz Parque.