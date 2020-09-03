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futebol

Luiz Adriano se salva em meio à seca de gols do Palmeiras na temporada

Atacante é o artilheiro do time no ano com dez gols marcados e está próximo do número de tentos de Dudu e Gustavo Scarpa, goleadores do Alviverde no ano passado...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 08:00
Crédito: Luiz Adriano comemora contra o Internacional (Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo não empolga. Contra o Internacional, a equipe chegou ao quarto empate em seis jogos no Campeonato Brasileiro e foi salva, mais uma vez, por Luiz Adriano.
Em meio à seca de gols na temporada - são 35 em 26 partidas - o atacante é o goleador máximo do elenco no ano com dez tentos. O número já está próximo dos artilheiros do ano passado, quando Dudu e Gustavo Scarpa terminaram 2019 com 13 gols cada um.- O Luiz Adriano é muito importante. Não foi titular contra o Bahia por cansaço e por já ter uma idade avançada. Esse revezamento será constante até o final da temporada - disse Luxemburgo após a igualdade no Allianz Parque.
Quando o assunto é a casa palmeirense, o desempenho é ainda melhor. Luiz Adriano tem dez gols em 14 partidas, com média de 0,71. Este é o maior aproveitamento de um jogador do Palmeiras no Allianz.​

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