Luiz Adriano retorna e Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta manhã de segunda-feira (16), e iniciou a preparação para o duelo diante do Ceará, na quarta-feira (18), no Castelão, no jogo que decide vaga na semifinal da Copa do Brasil. As novidades do treino foram os retornos de Luiz Adriano e Lucas Esteves.

A dupla volta justamente em um momento em que a comissão técnica quebra a cabeça para montar uma possível escalação do Verdão para o compromisso na Copa do Brasil. O time venceu no Allianz Parque por 3 a 0 e tem vantagem confortável para volta.Com nove desfalques por Covid (Luan, Gabriel Menino, Rony, Danilo, Gabriel Silva, Matías Viña, Gabriel Veron, Alan Empereur e Gustavo Scarpa), o técnico Abel Ferreira soma 13 atletas do elenco profissional que não estarão liberados para viajarem para a capital cearense, uma vez que Felipe Melo, Wesley, Luan Silva, estão machucados, e Breno Lopes já disputou a competição pelo Juventude.

Nas Eliminatórias, Weverton e Gustavo Gómez ainda são dúvidas para o confronto do torneio nacional daqui a dois dias.

Alguns jovens do sub-20 seguem incorporados ao profissional e devem ser relacionados para o duelo em Fortaleza: Helder (zagueiro), Quiñonez (meio-campista), Juninho (meio-campista), Vitinho (meio-campista), Pedro Acacio (atacante), Marcelinho (atacante), Robinho (atacante) e Aníbal (atacante) participaram da atividade.