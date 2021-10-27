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Luiz Adriano recebe advertência do Palmeiras por comemoração de gol contra o Sport

Atacante não foi multado após se envolver em nova polêmica com a torcida...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 18:30

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 18:30

Crédito: Reprodução / Premiere / Globo
Em reunião com a diretoria do Palmeiras nesta quarta-feira (27), na Academia de Futebol, o atacante Luiz Adriano foi advertido por conta da comemoração de seu gol contra o Sport na última segunda-feira (25).
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Ao balançar a rede de forma acidental após a bola bater em seu quadril, o camisa 10 comemorou mandando a torcida fazer silêncio no Allianz Parque, antes de ser contido por outros jogadores.
Em crise com parte da torcida, o atacante vinha sendo criticado. No jogo anterior contra o Internacional, ele não teve seu nome gritado antes da partida e deixou o campo sob vaias quando foi substituído. Contra o Sport, porém, apesar da atitude na comemoração, o jogador recebeu aplausos na saída.
Veja a tabela completa do BrasileirãoSem aplicar uma multa, a ideia da direção do Palmeiras é que a situação não se repita. Com a volta dos torcedores ao Allianz Parque, o apoio durante os jogos tem sido bastante elogiado, inclusive pelos jogadores e pelo treinador Abel Ferreira.
Há cerca de duas semanas, Luiz Adriano se envolveu em outra polêmica com torcedores. Depois de ser flagrado batendo boca com indivíduos atrás do banco de reservas, um vídeo mostrou o atacante xingando uma pessoa que estava na arquibancada do estádio. Mais tarde, ele se retratou e pediu respeito.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em 2021, Luiz Adriano soma 34 partidas, com cinco gols e quatro assistências pelo Palmeiras. Em 2020, fez 20 gols e foi o artilheiro da equipe, se destacando na conquista da Tríplice Coroa.

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