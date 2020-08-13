Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luiz Adriano lamenta chance perdida e gol sofrido no primeiro tempo

Autor do gol palmeirense no Maracanã, atacante teve oportunidade para decretar a vitória nos minutos finais, mas chutou para fora. Ele assumiu a artilharia do Palmeiras no ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2020 às 00:19

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 00:19

Crédito: Luiz Adriano fez o único gol do Verdão no Maracanã (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Autor do gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã, o atacante Luiz Adriano teve uma rara oportunidade de fazer o segundo nos minutos finais ao ficara frente a frente com Muriel, mas chutou para fora.
O melhor jogador do Verdão no jogo lamentou a chance desperdiçada e o gol sofrido no fim do primeiro tempo.
- Tive a oportunidade de fazer o segundo gol, acabei batendo de primeira e bati para fora. Faltou concentração no gol deles, por isso saímos com o empate - afirmou na saída do gramado.
O técnico Vanderlei Luxemburgo comentou o lance perdido pelo camisa 10.
- Então, no segundo tempo acho que fomos para cima, para ganhar. Tivemos uma chance clara com o Luiz Adriano ali, podíamos ter definido o jogo. Faz parte do jogo - afirmou o treinador palmeirense.
Luiz Adriano chegou a oito gols na temporada e assumiu a artilharia do clube na temporada ao lado de Willian. Em um ano no Palmeiras o atacante tem 15 tentos em 34 compromissos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados