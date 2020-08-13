Luiz Adriano lamenta chance perdida e gol sofrido no primeiro tempo

Crédito: Luiz Adriano fez o único gol do Verdão no Maracanã (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Autor do gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã, o atacante Luiz Adriano teve uma rara oportunidade de fazer o segundo nos minutos finais ao ficara frente a frente com Muriel, mas chutou para fora.

O melhor jogador do Verdão no jogo lamentou a chance desperdiçada e o gol sofrido no fim do primeiro tempo.

- Tive a oportunidade de fazer o segundo gol, acabei batendo de primeira e bati para fora. Faltou concentração no gol deles, por isso saímos com o empate - afirmou na saída do gramado.

O técnico Vanderlei Luxemburgo comentou o lance perdido pelo camisa 10.

- Então, no segundo tempo acho que fomos para cima, para ganhar. Tivemos uma chance clara com o Luiz Adriano ali, podíamos ter definido o jogo. Faz parte do jogo - afirmou o treinador palmeirense.