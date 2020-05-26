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Luiz Adriano elogia Palmeiras pelos treinamentos online 'fundamentais'

Elenco voltou a trabalhar simultaneamente, com cada jogador em sua casa, nesta segunda-feira, e centroavante deixou um recado com elogios e agradecimentos à comissão técnica...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 21:12

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 21:12

Crédito: Luiz Adriano elogiou o Palmeiras pelos treinos online que têm feito na pandemia (Agência Palmeiras/Divulgação
Nesta segunda-feira, como tem ocorrido desde o começo do mês, o elenco do Palmeiras voltou a fazer treino físico com todos os jogadores ao mesmo tempo, mas cada um em sua casa, com a comissão técnica orientando à distância. Um trabalho realizado em meio à pandemia do coronavírus e elogiado por Luiz Adriano, já que nem há data de retorno das atividades presenciais.
- Está sendo muito fundamental estar treinando em casa, para não perder o foco com o qual começamos a temporada. É muito importante para nós, mantendo a concentração no que vínhamos fazendo para dar continuidade naquele trabalho e ir em busca de conquistas neste ano - afirmou o centroavante, em vídeo divulgado pela TV Palmeiras.E MAIS:Rony fala em volta de treinos no dia 1, mas Palmeiras descartaBand reprisará virada do Palmeiras contra Flamengo em 1999Vai passar na TV! Onde estão os campeões da Liberta de 1999Conheça os estrangeiros que mais venceram pelo Palmeiras- Nossa equipe está de parabéns. Um grande abraço ao pessoal todo que organiza esse trabalho para nós no dia a dia. Estou muito feliz, o treinamento tem sido fundamental - completou o camisa 10, em recado direto à comissão técnica, que organizou os trabalhos realizados à distância.
Veja o vídeo da TV Palmeiras com mensagem de Luiz Adriano e treino desta 2ª: E MAIS:

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