Luiz Adriano elogia Palmeiras pelos treinamentos online 'fundamentais'

Nesta segunda-feira, como tem ocorrido desde o começo do mês, o elenco do Palmeiras voltou a fazer treino físico com todos os jogadores ao mesmo tempo, mas cada um em sua casa, com a comissão técnica orientando à distância. Um trabalho realizado em meio à pandemia do coronavírus e elogiado por Luiz Adriano, já que nem há data de retorno das atividades presenciais.

- Está sendo muito fundamental estar treinando em casa, para não perder o foco com o qual começamos a temporada. É muito importante para nós, mantendo a concentração no que vínhamos fazendo para dar continuidade naquele trabalho e ir em busca de conquistas neste ano - afirmou o centroavante, em vídeo divulgado pela TV Palmeiras.E MAIS:Rony fala em volta de treinos no dia 1, mas Palmeiras descartaBand reprisará virada do Palmeiras contra Flamengo em 1999Vai passar na TV! Onde estão os campeões da Liberta de 1999Conheça os estrangeiros que mais venceram pelo Palmeiras- Nossa equipe está de parabéns. Um grande abraço ao pessoal todo que organiza esse trabalho para nós no dia a dia. Estou muito feliz, o treinamento tem sido fundamental - completou o camisa 10, em recado direto à comissão técnica, que organizou os trabalhos realizados à distância.