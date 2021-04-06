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Luiz Adriano, do Palmeiras, se envolve em acidente perto do Allianz Parque

Atacante prestou socorro e vítima do atropelamento está bem...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 16:20
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, esteve envolvido em um acidente de carro na última segunda-feira (5), nos arredores do Allianz Parque.>> Rony desperta interesse de clube europeu, Boca Juniors negocia com atacante… O Dia do Mercado
Pouco após concluir o treinamento diário e deixar a Academia de Futebol, o camisa 10 alviverde, com seu veículo, colidiu com um ciclista, que acabou sendo atropelado. Segundo a assessoria do atleta, a vítima se encontra “em recuperação e em bom estado.” – Aconteceu um acidente envolvendo um parceiro nosso aqui, infelizmente o Luiz Adriano acabou “pegando” (sic) um parceiro nosso aqui, mas foi sem intenção. Não foi erro de ninguém, aconteceu, o moleque está bem, graças a Deus – afirma um dos companheiros do ciclista, que registrou imagens imediatamente após o acontecimento do acidente.A assessoria de Luiz emitiu um comunicado acerca do ocorrido, confira na íntegra:
– Infelizmente, Luiz Adriano se envolveu em um acidente próximo à Academia de Futebol no dia de hoje. Como o próprio vídeo divulgado relata, o atleta não teve culpa ou estava dirigindo de forma imprudente, foi uma fatalidade. Luiz Adriano prestou todo suporte e atenção com a vítima, que se encontra em recuperação e bom estado.
O acidente não vai interferir na participação do centroavante na Recopa Sul-Americana, cuja partida de ida está marcada para as 21h30 desta quarta-feira (7). O Palmeiras viaja na tarde desta terça-feira (6) para Buenos Aires, capital da Argentina, que sediará o duelo entre Defensa y Justicia e Palmeiras.

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