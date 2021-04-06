Luiz Adriano, do Palmeiras, se envolve em acidente perto do Allianz Parque

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, esteve envolvido em um acidente de carro na última segunda-feira (5), nos arredores do Allianz Parque.>> Rony desperta interesse de clube europeu, Boca Juniors negocia com atacante… O Dia do Mercado

Pouco após concluir o treinamento diário e deixar a Academia de Futebol, o camisa 10 alviverde, com seu veículo, colidiu com um ciclista, que acabou sendo atropelado. Segundo a assessoria do atleta, a vítima se encontra “em recuperação e em bom estado.” – Aconteceu um acidente envolvendo um parceiro nosso aqui, infelizmente o Luiz Adriano acabou “pegando” (sic) um parceiro nosso aqui, mas foi sem intenção. Não foi erro de ninguém, aconteceu, o moleque está bem, graças a Deus – afirma um dos companheiros do ciclista, que registrou imagens imediatamente após o acontecimento do acidente.A assessoria de Luiz emitiu um comunicado acerca do ocorrido, confira na íntegra:

– Infelizmente, Luiz Adriano se envolveu em um acidente próximo à Academia de Futebol no dia de hoje. Como o próprio vídeo divulgado relata, o atleta não teve culpa ou estava dirigindo de forma imprudente, foi uma fatalidade. Luiz Adriano prestou todo suporte e atenção com a vítima, que se encontra em recuperação e bom estado.