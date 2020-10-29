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futebol

Luiz Adriano completa 50 jogos pelo Palmeiras e estreia na Copa do Brasil

Atacante ainda não atuou com a camisa do Verdão na competição e alcança marca nesta quinta-feira (29) diante do Red Bull Bragantino. Camisa 10 tem 20 gols pelo Alviverde...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 11:00

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 11:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O atacante Luiz Adriano completa nesta quinta-feira (29) a partida de número 50 com a camisa do Palmeiras. A marca será contra o Red Bull Bragantino, às 19h (horário de Brasília), pela Copa do Brasil.
A competição é novidade para Luiz pelo Alviverde. Ele chegou ao clube em agosto do ano passado e disputou somente compromissos por Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, onde marcou sete vezes em 15 jogos.Na atual temporada, são 34 partidas e 13 tentos em competições como Florida Cup, Paulistão, Libertadores e Brasileiro. O Verdão estreia na edição de 2020 da Copa do Brasil.
Luiz Adriano é vice-artilheiro do time no ano e Willian lidera o quesito com 14 gols, um a mais do que o camisa 10. Após sete jogos de jejum, o atacante desencantou no último domingo (25) ao marcar duas vezes na vitória sobre o Atlético-GO por 3 a 0, fora de casa pelo Brasileirão.
Números de Luiz Adriano pelo Palmeiras (por competições):Brasileiro: 27 jogos / 12 gols / 0,44 de médiaPaulista: 14 jogos / 3 gols / 0,21 de médiaLibertadores: 6 jogos / 5 gols / 0,83 de médiaFlorida Cup: 2 jogos​

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