Luiz Adriano completa 50 jogos pelo Palmeiras e estreia na Copa do Brasil

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O atacante Luiz Adriano completa nesta quinta-feira (29) a partida de número 50 com a camisa do Palmeiras. A marca será contra o Red Bull Bragantino, às 19h (horário de Brasília), pela Copa do Brasil.

A competição é novidade para Luiz pelo Alviverde. Ele chegou ao clube em agosto do ano passado e disputou somente compromissos por Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, onde marcou sete vezes em 15 jogos.Na atual temporada, são 34 partidas e 13 tentos em competições como Florida Cup, Paulistão, Libertadores e Brasileiro. O Verdão estreia na edição de 2020 da Copa do Brasil.

Luiz Adriano é vice-artilheiro do time no ano e Willian lidera o quesito com 14 gols, um a mais do que o camisa 10. Após sete jogos de jejum, o atacante desencantou no último domingo (25) ao marcar duas vezes na vitória sobre o Atlético-GO por 3 a 0, fora de casa pelo Brasileirão.