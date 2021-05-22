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Luis Suárez se emociona após marcar o gol do título do Atlético de Madrid: 'Barcelona não me valorizou'

Após marcar o gol que deu o título de La Liga para o Atlético de Madrid, atacante uruguaio se emocionou e falou sobre o Barcelona...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 15:21

LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 15:21
Crédito: CESAR MANSO / AFP
Neste sábado, o Atlético de Madrid venceu o Campeonato Espanhol após bater o Real Valladolid por 2 a 1. O gol do título dos colchoneros foi marcado pelo atacante uruguaio Luis Suárez, que se emocionou após a partida e falou à imprensa sobre o drama vivido após a sua saída do Barcelona.
Veja a tabela do Espanhol- O Barcelona não me valorizou. Eles me subestimaram, e o Atlético abriu suas portas para me dar uma oportunidade. Sempre serei grato a este clube por confiar em mim - disse o atacante uruguaio do Atlético, que marcou o gol do título de La Liga.
O jogador do Atlético de Madrid também fez questão de falar que, após a sua saída do Barcelona, sua família também passou por um momento difícil junto dele.
- Minha esposa, meus filhos. Todos sofreram. Já estive em por muitos anos. futebol e eles nunca sofreram tanto - concluiu Luis Suárez após a vitória do Atlético de Madrid.

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