Luis Suárez se emociona após marcar o gol do título do Atlético de Madrid: 'Barcelona não me valorizou'

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Neste sábado, o Atlético de Madrid venceu o Campeonato Espanhol após bater o Real Valladolid por 2 a 1. O gol do título dos colchoneros foi marcado pelo atacante uruguaio Luis Suárez, que se emocionou após a partida e falou à imprensa sobre o drama vivido após a sua saída do Barcelona.

Veja a tabela do Espanhol- O Barcelona não me valorizou. Eles me subestimaram, e o Atlético abriu suas portas para me dar uma oportunidade. Sempre serei grato a este clube por confiar em mim - disse o atacante uruguaio do Atlético, que marcou o gol do título de La Liga.

O jogador do Atlético de Madrid também fez questão de falar que, após a sua saída do Barcelona, sua família também passou por um momento difícil junto dele.