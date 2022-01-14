Luís Oyama se despede do Botafogo: 'Clube que estará para sempre em meu coração'

O futuro de Luís Oyama não será no Botafogo. Nesta sexta-feira, pelas redes sociais, o jogador, inclusive, já se despediu do clube. Na publicação, o volante comemorou o sonho de pode ter vivido a atmosfera de jogar no Nilton Santos lotado e agradeceu o carinho da torcida. Abaixo, veja a postagem de Oyama:> A 'Queda da Bastilha' alvinegra: como o botafoguense reagiu à venda da SAFHoje me despeço do Botafogo. Clube que estará pra sempre em meu coração.

Agradeço a todos, pois desde o primeiro dia fui bem recebido e isso facilitou minha adaptação com essa camisa.

Passamos por momentos turbulentos, que nunca deixamos faltar raça e entrega, e esses momentos nos propiciaram alegrias que ficarão pra sempre em minhas memórias, como o primeiro título nacional de minha carreira.

Quando cheguei ao Nilton Santos imaginei aquilo lotado e justamente no último jogo, pude realizar o sonho de vivenciar aquela atmosfera.

Aqui agradeço aos torcedores pelo carinho de sempre, aos atletas, comissão técnica e todos envolvidos no clube.

Muito obrigado,Até logo! Oyama, vale lembrar, estava emprestado ao Botafogo junto ao Mirassol até o fim de 2021. O Alvinegro chegou a formalizar uma proposta para comprá-lo, mas o clube paulista entendeu que o valor apresentado era muito abaixo do esperado.

Conforme o LANCE! apurou na época, o Botafogo fez uma oferta que representava menos de 30% do total que o Leão esperava receber pelo atleta (clique aqui e relembre os detalhes). Assim, Oyama se despede do clube de General Severiano com 31 jogos, dois gols, duas assistências e o título do Campeonato Brasileiro da Série B.