Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luís Oyama se despede do Botafogo: 'Clube que estará para sempre em meu coração'
futebol

Luís Oyama se despede do Botafogo: 'Clube que estará para sempre em meu coração'

Em publicação feita nas redes sociais, o volante comemorou o sonho de pode ter vivido a atmosfera de jogar no Nilton Santos lotado e agradeceu o carinho da torcida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2022 às 13:44

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 13:44

O futuro de Luís Oyama não será no Botafogo. Nesta sexta-feira, pelas redes sociais, o jogador, inclusive, já se despediu do clube. Na publicação, o volante comemorou o sonho de pode ter vivido a atmosfera de jogar no Nilton Santos lotado e agradeceu o carinho da torcida. Abaixo, veja a postagem de Oyama:> A 'Queda da Bastilha' alvinegra: como o botafoguense reagiu à venda da SAFHoje me despeço do Botafogo. Clube que estará pra sempre em meu coração.
Agradeço a todos, pois desde o primeiro dia fui bem recebido e isso facilitou minha adaptação com essa camisa.
Passamos por momentos turbulentos, que nunca deixamos faltar raça e entrega, e esses momentos nos propiciaram alegrias que ficarão pra sempre em minhas memórias, como o primeiro título nacional de minha carreira.
Quando cheguei ao Nilton Santos imaginei aquilo lotado e justamente no último jogo, pude realizar o sonho de vivenciar aquela atmosfera.
Aqui agradeço aos torcedores pelo carinho de sempre, aos atletas, comissão técnica e todos envolvidos no clube.
Muito obrigado,Até logo! Oyama, vale lembrar, estava emprestado ao Botafogo junto ao Mirassol até o fim de 2021. O Alvinegro chegou a formalizar uma proposta para comprá-lo, mas o clube paulista entendeu que o valor apresentado era muito abaixo do esperado.
Conforme o LANCE! apurou na época, o Botafogo fez uma oferta que representava menos de 30% do total que o Leão esperava receber pelo atleta (clique aqui e relembre os detalhes). Assim, Oyama se despede do clube de General Severiano com 31 jogos, dois gols, duas assistências e o título do Campeonato Brasileiro da Série B.
Crédito: OyamafoipeçaimportantenotítulodaSérieBdoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados