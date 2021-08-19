Luís Oyama recebe o terceiro cartão amarelo e desfalca o Botafogo contra o Vila Nova

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo já tem uma baixa importante confirmada para o próximo compromisso da Série B do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, o volante Luís Oyama recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Guarani por 1 a 1, no Brinco de Ouro, em jogo válido pela 19ª rodada da competição.

> ATUAÇÕES: Navarro e Oyama são os destaques do Botafogo em empate Dessa forma, o Botafogo não contará com o camisa 5 para o jogo do próximo domingo, contra o Vila Nova, no Estádio Nilton Santos, às 11h, válido pela 20ª rodada da competição.

O lance que rendeu o terceiro cartão amarelo para Oyama aconteceu já nos acréscimos. Aos 47 minutos do segundo tempo, o volante cometeu falta no lateral-direito Diogo Mateus, do Bugre.

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