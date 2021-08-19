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Luís Oyama recebe o terceiro cartão amarelo e desfalca o Botafogo contra o Vila Nova

Volante do Alvinegro Carioca estava pendurado e recebeu o cartão amarelo já nos acréscimos da partida contra o Guarani, válida pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 21:21

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 21:21
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo já tem uma baixa importante confirmada para o próximo compromisso da Série B do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, o volante Luís Oyama recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Guarani por 1 a 1, no Brinco de Ouro, em jogo válido pela 19ª rodada da competição.
> ATUAÇÕES: Navarro e Oyama são os destaques do Botafogo em empate Dessa forma, o Botafogo não contará com o camisa 5 para o jogo do próximo domingo, contra o Vila Nova, no Estádio Nilton Santos, às 11h, válido pela 20ª rodada da competição.
O lance que rendeu o terceiro cartão amarelo para Oyama aconteceu já nos acréscimos. Aos 47 minutos do segundo tempo, o volante cometeu falta no lateral-direito Diogo Mateus, do Bugre.
> Veja a tabela da Série B
Para a posição, o técnico Enderson Moreira tem no elenco Pedro Castro, Barreto, Romildo, Matheus Frizzo e Kayque. Nos últimos jogos, quando Oyama ainda se recuperava de lesão, a dupla de volantes titular foi formada por Barreto e Pedro Castro.

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