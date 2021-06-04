Luís Oyama e Daniel Borges devem ser titulares do Botafogo contra o Coritiba; veja provável time

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Duas novidades são esperadas no time do Botafogo para enfrentar o Coritiba. A equipe comandada por Marcelo Chamusca entra em campo neste sábado, às 21h no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Luís Oyama e Daniel Borges, dupla de reforços que veio do Mirassol, semifinalista do último Campeonato Paulista, treinaram como titulares e devem ganhar as vagas no onze inicial.

O provável Botafogo para enfrentar o Coritiba é: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama (Romildo), Ricardinho, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro, Marco Antônio.