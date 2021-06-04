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Luís Oyama e Daniel Borges devem ser titulares do Botafogo contra o Coritiba; veja provável time

Dupla que veio do Mirassol treinou como titular e deve iniciar a partida contra o Coxa, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

04 jun 2021 às 17:50

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 17:50

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Duas novidades são esperadas no time do Botafogo para enfrentar o Coritiba. A equipe comandada por Marcelo Chamusca entra em campo neste sábado, às 21h no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Luís Oyama e Daniel Borges, dupla de reforços que veio do Mirassol, semifinalista do último Campeonato Paulista, treinaram como titulares e devem ganhar as vagas no onze inicial.
O provável Botafogo para enfrentar o Coritiba é: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama (Romildo), Ricardinho, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro, Marco Antônio.
Outra contratação apresentada durante a semana, o volante Barreto deve iniciar a partida no banco de reservas. Rafael Moura ainda não foi regularizado e não tem condições de jogo.

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