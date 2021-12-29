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Luís Oyama diz que 'quer permanecer', mas alerta: 'Depende exclusivamente do Botafogo'

Meio-campista se manifestou via assessoria de imprensa e relembrou que tem vontade de ficar no Alvinegro; primeira proposta do Glorioso para o Mirassol foi recusada...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 19:18

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 19:18

O futuro de Luís Oyama ainda é incerto. O volante de 24 anos foi um dos destaques do Botafogo no título da Série B e o Alvinegro faz esforços para que ele fique em 2022, mas a situação é complicada. O Mirassol, dono dos direitos econômicos, já recusou a primeira proposta feita pelo Glorioso, como o LANCE! adiantou.+ John Textor adiciona o Botafogo em 'bio', curte tweets de torcedores e causa alvoroço nas redes sociais
O camisa 5, via assessoria de imprensa, enviou uma nota aos jornalistas esclarecendo sobre seu futuro. Oyama afirmou que, antes de qualquer coisa, a vontade é de ficar no Botafogo.
Na nota, o meio-campista afirmou que a situação depende 'apenas' do Alvinegro para dar certo.NOTA DO BOTAFOGO:"Diante das inúmeras mensagens que tenho recebido através das redes sociais sobre a minha permanência no Botafogo, gostaria de esclarecer que a minha vontade, do meu staff e do Mirassol, é que eu possa permanecer.
Entretanto, depende única e exclusivamente do Botafogo, viabilizar essa situação.
Iniciamos as tratativas há algum tempo, entretanto, não obtivemos respostas. Estou adaptado ao clube, a cidade e como forma de respeito aos torcedores devo esse posicionamento."
Crédito: LuísOyamasedestacounoBotafogo(Foto:VictorSilva/Botafogo

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