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Luís Oyama cresce com trabalho de Luís Castro no Botafogo e mira 'buscar a excelência'

Meia alvinegro desenvolve defensivamente e ofensivamente com chegada do treinador português e vive momento único em sua primeira Série A do Brasileirão...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 18:35
Luís Oyama é um dos jogadores mais importantes no elenco do Botafogo. O camisa 55 já atuou em todos as partidas da Série A do Campeonato Brasileiro e é uma das peças-chave da equipe neste início de competição. Tal crescimento ofensivo e defensivo é fruto do árduo trabalho desenvolvido pelo técnico Luís Castro.- Fico muito feliz com esse crescimento. Toda comissão tem me ajudando bastante a desenvolver tanto defensivamente, que é um aspecto que melhorei muito, quanto ofensivamente. Ainda tenho muito a melhorar com eles, estou procurando isso e pretendo buscar cada vez mais a excelência - declarou o meia.Esta é a primeira vez que o atleta disputa joga na elite do futebol brasileiro e é de impressionar que, o meio-campista performa como se já fosse um veterano no torneio.
Segundo dados do 'Sofascore', entre os jogadores do Glorioso, Oyama é o líder em desarmes, com 12 no total. Além disso, ganhou 28 duelos, deu sete dribles certos, tem 88% de dribles certos e é o segundo em interceptações, com seis e fez 23 ações defensivas.
- Estamos vivendo esse momento, uma reconstrução, buscando sempre uma melhora, na parte de cima, num estado em que o clube nunca deveria ter saído. É a oportunidade da minha vida, minha primeira Série A, tenho que trabalhar bastante para buscar meu espaço e estar cada vez melhor física e tecnicamente.
Crédito: LuísOyamaéumdosprincipaisjogadoresdoBotafogonoBrasileirão(Foto:VítorSilva/Botafogo

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