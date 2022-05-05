Luís Oyama cresce com trabalho de Luís Castro no Botafogo e mira 'buscar a excelência'

Luís Oyama é um dos jogadores mais importantes no elenco do Botafogo. O camisa 55 já atuou em todos as partidas da Série A do Campeonato Brasileiro e é uma das peças-chave da equipe neste início de competição. Tal crescimento ofensivo e defensivo é fruto do árduo trabalho desenvolvido pelo técnico Luís Castro.- Fico muito feliz com esse crescimento. Toda comissão tem me ajudando bastante a desenvolver tanto defensivamente, que é um aspecto que melhorei muito, quanto ofensivamente. Ainda tenho muito a melhorar com eles, estou procurando isso e pretendo buscar cada vez mais a excelência - declarou o meia.Esta é a primeira vez que o atleta disputa joga na elite do futebol brasileiro e é de impressionar que, o meio-campista performa como se já fosse um veterano no torneio.