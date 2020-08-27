Luís Henrique externa necessidade do Botafogo: 'Está faltando peça rápida'

O Botafogo venceu o Paraná por 2 a 1 na última quarta-feira e se garantiu na quarta fase da Copa do Brasil, mas o desempenho ainda não está no auge. Quem afirma isso é Luís Henrique, atacante do Alvinegro. O atleta avaliou que o clube precisa de uma opção de velocidade.
- Tenho um nível físico bom. Até por isso a gente aposta muito pelo meu lado (esquerdo). Acredito que está faltando uma peça rápida pelo outro lado (direita). Mas o que o Botafogo precisar de mim, eu vou dar - avaliou.
Luiz Fernando, então titular do lado direito, foi negociado com o Grêmio na semana passada. Luís Henrique é o titular no flanco oposto. O Alvinegro ainda está a espera da data de estreia de Salomon Kalou, que também pode jogar pelos lados do campo.
Luís Henrique, contudo, valorizou a classificação na Vila Capanema. Com o triunfo, o Botafogo garantiu R$ 2 milhões. O adversário da próxima fase será decidido por sorteio.
- Lutamos bastante, até pela circunstância do jogo. Um lugar muito frio, tivemos muita dificuldade. O time deles veio para cima e nossa tática deu certo, que era de explorar contra-ataque. É um campeonato de nível alto, precisamos valorizar a vitória - analisou.