  • Luís Henrique, ex-Botafogo, faz gol relâmpago e garante vitória do Helsinque no Campeonato Finlandês
O brasileiro entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo e, logo na primeira participação, menos de um minuto depois, marcou o gol...

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 15:23

Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo
O atacante brasileiro Luís Henrique, formado nas categorias de base do Botafogo e com passagens por Athletico- PR e Grêmio, precisou de apenas 53 segundos em campo para marcar o segundo gol do HJK Helsinque na vitória por 2 a 1 sobre o Haka. O resultado, inclusive, valeu a liderança do Campeonato Finlandês.
> Veja os 15 principais candidatos à artilharia da EurocopaO brasileiro entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo e, logo na primeira participação, menos de um minuto depois, marcou um belo gol. A situação inusitada ganhou destaque nas redes sociais do clube, que publicou o lance com um cronômetro destacando o curto período entre a substituição e o gol. Abaixo, confira o lance.
Aos 23 anos, Luís Henrique chegou ao HJK para essa temporada, após se destacar atuando pelo principal rival da equipe, o HIFK. No campeonato atual, o atacante participou de seis das sete rodadas e marcou três gols. Atual campeão local, o HJK está classificado para a fase qualificatória da próxima Liga dos Campeões da UEFA.

