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Luís Castro tem reuniões com departamento de futebol do Botafogo, analisa cenário e dá aval por reforços

Com Botafogo tendo acordo com o português mas precisando resolver questão da multa com o Al-Duhail, treinador já começa a estudar realidade da equipe e possível panorama...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 05:00
Luís Castro ainda não foi oficializado como treinador do Botafogo, mas já começou a entender qual é a realidade do clube. O português teve conversas iniciais com o departamento de futebol, iniciou análises sobre o elenco e projeções futuras e deu até aval sobre nomes que estão na "lista de desejos" do Glorioso no que diz respeito a reforços.+ Botafogo: John Textor retorna aos EUA com contrato definitivo da SAF por detalhes burocráticos
Vale lembrar que tudo está certo entre Botafogo e Luís Castro. O Alvinegro, agora, tenta se entender com o Al-Duhail. O clube brasileiro tentava a liberação por um valor menor do que a multa de 1,2 milhão de euros (R$ 6,8 milhões, na cotação atual), mas os qataris estão irredutíveis. John Textor se comprometeu a pagar o valor e o processo está em vias de ser finalizado.
Enquanto fatores burocráticos são resolvidos, o português resolveu já se ambientar ao que lhe espera em (provável) um futuro não tão distante. Luís Castro teve reuniões com o departamento de futebol para conhecer o panorama do plantel do Botafogo e conhecer os funcionários do clube.
O comandante também já começou a traçar uma análise sobre o elenco. John Textor quer ser agressivo no mercado em busca de reforços e conta com Luís Castro como mais uma força na busca por novos jogadores. O português, inclusive, já teve contato com nomes que foram selecionados pela análise de mercado e estão na "lista de mercado" do clube.
Por ainda não estar inserido na realidade, os comentários ainda são pequenos, mas Castro já está sabendo o que está acontecendo com o Glorioso dentro e fora de campo. A tendência é que o Botafogo intensifique a busca por reforços com a chegada do treinador e o 'sinal verde' do português pelos nomes.
Crédito: LuísCastro,namiradoBotafogo(Foto:Reprodução/Twitter@FCShakhtar_eng

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