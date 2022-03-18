Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luís Castro se despede com goleada e título do Qatar antes de assumir o Botafogo

Treinador português conquista a Copa do Emir pelo Al-Duhail e agora começará desafio como comandante do Botafogo; ele é esperado na próxima semana...

Publicado em 18 de Março de 2022 às 14:50

Luís Castro vai chegar ao Botafogo com moral. O treinador foi campeão da Copa do Emir na tarde desta sexta-feira (horário de Brasília) pelo Al-Duhail ao derrotar o Al-Gharafa por 5 a 1 e se despediu do futebol qatari com um troféu.+ Patrick de Paula foi 'dispensado' na base do Botafogo; anos depois, será a contratação mais cara do clube
Esse foi o último dia do português como treinador da equipe qatari, como o próprio Al-Duhail informou em uma nota publicada há alguns dias. Durante as negociações, a equipe estrangeira 'bateu o pé' para que o comandante ficasse até o final da Copa do Emir, algo acatado por todas as partes.
Agora o desafio será no Brasil. Depois das comemorações pelo título, Luís Castro se apresentará ao Botafogo e vai começar o trabalho no clube de General Severiano. O português foi o "Plano A" de John Textor, investidor que comprou o Alvinegro, desde a demissão de Enderson Moreira.
Pela distância entre os países, a tendência é que Luís Castro chegue ao Brasil no começo da próxima semana, entre domingo e segunda-feira. Ele trará mais cinco membros da comissão técnica consigo.
A torcida do Botafogo acompanhou a partida do Al-Duhail em peso. O clube, inclusive, chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil durante o jogo.
Crédito: LuísCastro,novotécnicodoBotafogo,comemoravitória(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados