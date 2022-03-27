Luís Castro recebe carinho da torcida do Botafogo e tem encontro com ídolo Manga no Maracanã

O técnico Luís Castro pôde acompanhar com mais detalhes a expectativa em torno do seu trabalho no Botafogo. Espectador de luxo da partida do Alvinegro com o Fluminense, neste domingo, o comandante sorriu e acenou diante do carinho de torcedores.
O português acompanhou a partida ao lado do investidor John Textor, do mandatário do Botafogo, Durcesio Mello, e do vice-presidente Vinícius Assumpção. Posteriormente, Castro teve um encontro com um ídolo do Alvinegro: Manga. O goleiro atuou na Copa do Mundo de 1966, quando o Brasil enfrentou Portugal na fase de grupos (os portugueses venceram por 3 a 1).
Castro chegou ao Rio de Janeiro pela manhã e foi recepcionado por 50 torcedores do clube no Galeão. Em suas primeiras palavras, ele ressaltou a importância da torcida.
Torcedores presentes no Maracanã passaram perto do camarote que Luís Castro estava para tentar tirar fotos e 'tietar' o novo treinador. Ele acenou e ficou ao lado de John Textor e Durcesio Mello.