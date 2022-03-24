Luís Castro posa com a camisa do Botafogo: “Pronto para iniciar a caminhada”

O novo técnico do Botafogo já está a caminho do Rio de Janeiro, onde desembarcará na manhã deste domingo. Antes, porém, Luis Castro já posou com a camisa do Glorioso, após deixar o Al-Duhail, do Qatar, e mostrou-se empolgado com a chance de iniciar o trabalho no clube de General Severiano.- Pronto para iniciar a caminhada com a Estrela Solitária ao peito, servindo o Glorioso - publicou Luis Castro, que faz uma parada em Portugal, seu país natal, antes de embarcar rumo ao Brasil.O português vai desembarcar com os auxiliares Vitor Severino e João Brandão. O horário ainda não divulgado. O restante da comissão técnica, como o analista, preparador de goleiros e preparador físico, ainda estão em fase final de definições.
O Botafogo volta a jogar no mesmo dia da chegada de seu novo treinador. O Glorioso, que ainda é comandado interinamente por Lucio Flávio, enfrenta o Fluminense, às 16 (de Brasília), no Maracanã. O confronto é o segundo e decisivo, já que o Alvinegro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à final e jogar contra o Flamengo.