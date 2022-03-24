futebol

Luís Castro posa com a camisa do Botafogo: “Pronto para iniciar a caminhada”

Após deixar o Al-Duhail, do Qatar, Luis Castro é aguardado neste domingo, no Rio de Janeiro, para iniciar o trabalho in loco como técnico do Botafogo...
Publicado em 24 de Março de 2022 às 12:06

O novo técnico do Botafogo já está a caminho do Rio de Janeiro, onde desembarcará na manhã deste domingo. Antes, porém, Luis Castro já posou com a camisa do Glorioso, após deixar o Al-Duhail, do Qatar, e mostrou-se empolgado com a chance de iniciar o trabalho no clube de General Severiano.- Pronto para iniciar a caminhada com a Estrela Solitária ao peito, servindo o Glorioso - publicou Luis Castro, que faz uma parada em Portugal, seu país natal, antes de embarcar rumo ao Brasil.O português vai desembarcar com os auxiliares Vitor Severino e João Brandão. O horário ainda não divulgado. O restante da comissão técnica, como o analista, preparador de goleiros e preparador físico, ainda estão em fase final de definições.
O Botafogo volta a jogar no mesmo dia da chegada de seu novo treinador. O Glorioso, que ainda é comandado interinamente por Lucio Flávio, enfrenta o Fluminense, às 16 (de Brasília), no Maracanã. O confronto é o segundo e decisivo, já que o Alvinegro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à final e jogar contra o Flamengo.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

