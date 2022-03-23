Luís Castro chega no domingo para ser o novo técnico do Botafogo

Enfim a espera vai acabar. Neste domingo (27), o técnico Luís Castro chega ao Rio de Janeiro para comandar o Botafogo. O português vai desembarcar com os auxiliares Vitor Severino e João Brandão. O horário ainda não divulgado. O restante da comissão técnica, como o analista, preparador de goleiros e preparador físico, ainda estão em fase final de definições. Castro ainda está no Qatar para resolver questões burocráticas da viagem antes de passar em Portugal, onde ficará por pouco tempo. Só após viajará para o Brasil.
O Botafogo volta a jogar no mesmo dia da chegada de seu novo treinador. O Glorioso, que ainda é comandado interinamente por Lucio Flávio, enfrenta o Fluminense, às 16 (de Brasília), no Maracanã. O confronto é o segundo e decisivo, já que o Alvinegro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à final e jogar contra o Flamengo.