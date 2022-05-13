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Luís Castro celebra a classificação do Botafogo: 'Gostei da forma como a equipe se entregou por completa'

Treinador viu o Glorioso repetiu o placar e ter atuação segura diante de um adversário inferior. Ele destacou os méritos coletivos do time na partida desta quinta-feira...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 00:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 00:45
Foi um jogo tranquilo. Já com 3 a 0 do jogo anterior, o Botafogo repetiu o placar e Luís Castro conheceu a primeira vitória dele no Estádio Nilton Santos. Por isso mesmo, o treinador mostrou satisfação com o desempenho da equipe na classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Do individual ao coletivo.- Vamos colocar as coisas em seu devido lugar: gostei da forma como a equipe se entregou por completa ao jogo. Uma equipe não joga sozinha. É contra opositores de diferentes graus de complexidade. Vimos o Flamengo num nível alto, hoje menor, sem menosprezo, é normal. E a forma como eles jogam é de uma divisão mais alta que a que se encontram (Série D). Mas a complexidade é diferente - valorizou o treinador, antes de completar:
- O Patrick fez o que tem que fazer todos os jogos, ele joga para jogar bem. É obrigação é jogar bem. Eles são contratados para jogar bem. Como é minha obrigação é estar bem - resumiu o português, sem personalizar os méritos da classificação.O adversário do Botafogo na próxima fase ainda não é conhecido. O próximo compromisso da equipe é neste domingo, contra o Fortaleza, no próprio Nilton Santos.
-> Confira a tabela da Copa do Brasil
Crédito: LuísCastroviveasprimeirassemanaseemoçõesàfrentedoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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