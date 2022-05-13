Luís Castro celebra a classificação do Botafogo: 'Gostei da forma como a equipe se entregou por completa'

Foi um jogo tranquilo. Já com 3 a 0 do jogo anterior, o Botafogo repetiu o placar e Luís Castro conheceu a primeira vitória dele no Estádio Nilton Santos. Por isso mesmo, o treinador mostrou satisfação com o desempenho da equipe na classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Do individual ao coletivo.- Vamos colocar as coisas em seu devido lugar: gostei da forma como a equipe se entregou por completa ao jogo. Uma equipe não joga sozinha. É contra opositores de diferentes graus de complexidade. Vimos o Flamengo num nível alto, hoje menor, sem menosprezo, é normal. E a forma como eles jogam é de uma divisão mais alta que a que se encontram (Série D). Mas a complexidade é diferente - valorizou o treinador, antes de completar: