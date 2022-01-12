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Luis Cangá se apresenta ao Vasco e passa por exames

'Sempre sonhei jogar no Brasil e adoro o futebol brasileiro por conta do nível muito alto', destacou o novo zagueiro do Cruz-Maltino, em recente entrevista...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 10:40

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 10:40

Um dos nove reforços anunciados pelo Vasco para 2022, o zagueiro Luis Cangá se apresentou na manhã desta quarta-feira no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. O equatoriano passará por avaliações clínicas, físicas e fisiológicas antes de se juntar ao grupo nos trabalho de campo.Anunciado no último dia 18, Cangá, de 26 anos, teve sua chegada ao Rio de Janeiro adiada por conta da Covid-19. Ele testou positivo no primeiro dia do ano. Mas se diz feliz com a escolha pelo novo clube.
+ Confira a classificação final da Série B de 2021
- Tive várias outras propostas, mas escolhi o Vasco por causa da história do clube e porque ele representa o povo basco no País. Além disso, sempre sonhei jogar no Brasil e adoro o futebol brasileiro por conta do nível muito alto. Os jogadores competem sempre no limite, no topo do jogo - falou o defensor.
O Campeonato Carioca 2022 começa no próximo dia 26. O Vasco estreia na competição diante do Volta Redonda, fora de casa. Nesta terça-feira, o lateral Edimar e o goleiro Thiago Rodrigues foram apresentado à torcida. No dia anterior, foi a vez do volante Yuri Lara. O time já anunciou nove reforços até o momento e segue ativo no mercado.
Crédito: CangáaoladodosfisioterapeutasEduardoCalçadaeMárcioMonteiro(Foto:AssessoriadeImprensadoVasco

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