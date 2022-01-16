Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luís Cangá e Jhon Sánchez treinam em dia de folga no Vasco; Matheus Barbosa também esteve presente
futebol

Luís Cangá e Jhon Sánchez treinam em dia de folga no Vasco; Matheus Barbosa também esteve presente

Apesar de grande parte do elenco estar de folga, equatorianos estiveram CT Moacyr Barbosa. Ambos estão recuperados da Covid-19, e volante deu sequência à preparação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2022 às 14:28

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 14:28

O domingo foi de folga para grande parte do elenco do Vasco. No entanto, três jogadores estiveram presentes no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, e treinaram sob o comando dos preparadores físicos Fábio Eiras e Daniel Félix. Entre eles, os dois equatorianos do grupo: Luís Cangá e Jhon Sánchez, e o mais novo contratado Matheus Barbosa. Jhon Sánchez está recuperado da Covid-19 e seguiu o planejamento traçado pelo Departamento de Saúde e Performance (DESP). Luís Cangá, por sua vez, abriu mão da folga para recuperar o tempo perdido. Vale destacar que o jogador só chegou ao Rio de Janeiro na última semana em virtude também da doença.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Além deles, o recém-contratado Matheus Barbosa também trabalhou forte na manhã deste domingo. O volante foi anunciado neste último sábado e precisa dar sequência à preparação para a estreia no Campeonato Carioca. A comissão técnica cruz-maltina também compareceu ao Centro de Treinamento para traçar os planos para as próximas etapas do trabalho.
+ Vasco já anunciou um time inteiro de reforços a dez dias da estreia no Carioca; clube busca outros nomes
O primeiro compromisso do Vasco nesta temporada está marcado para o próximo dia 26, contra o Volta Redonda, às 19h, no Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço. Será a estreia do clube nesta edição do Campeonato Carioca, e o retorno oficial de Zé Ricardo ao comando técnico do Gigante da Colina.
Crédito: RecuperadosdaCovid-19,equatorianostreinaramcomacamisadoVasconestedomingo(RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados