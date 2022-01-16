Luís Cangá e Jhon Sánchez treinam em dia de folga no Vasco; Matheus Barbosa também esteve presente

O domingo foi de folga para grande parte do elenco do Vasco. No entanto, três jogadores estiveram presentes no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, e treinaram sob o comando dos preparadores físicos Fábio Eiras e Daniel Félix. Entre eles, os dois equatorianos do grupo: Luís Cangá e Jhon Sánchez, e o mais novo contratado Matheus Barbosa. Jhon Sánchez está recuperado da Covid-19 e seguiu o planejamento traçado pelo Departamento de Saúde e Performance (DESP). Luís Cangá, por sua vez, abriu mão da folga para recuperar o tempo perdido. Vale destacar que o jogador só chegou ao Rio de Janeiro na última semana em virtude também da doença.

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Além deles, o recém-contratado Matheus Barbosa também trabalhou forte na manhã deste domingo. O volante foi anunciado neste último sábado e precisa dar sequência à preparação para a estreia no Campeonato Carioca. A comissão técnica cruz-maltina também compareceu ao Centro de Treinamento para traçar os planos para as próximas etapas do trabalho.

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O primeiro compromisso do Vasco nesta temporada está marcado para o próximo dia 26, contra o Volta Redonda, às 19h, no Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço. Será a estreia do clube nesta edição do Campeonato Carioca, e o retorno oficial de Zé Ricardo ao comando técnico do Gigante da Colina.