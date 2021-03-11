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futebol

Lugar de Benítez? Entenda como Marquinhos Gabriel poderá atuar no Vasco

Meia-atacante recém-apresentado pelo Cruz-Maltino tem sido mais utilizado nas pontas nas últimas temporadas, e deve acrescentar concorrência, por exemplo, a Talles Magno...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 08:30
Crédito: Marquinhos Gabriel assinou contrato com o Vasco até o final de 2021 (Rafael Ribeiro/Vasco
O próprio diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, admitiu que Martín Benítez está de saída para o São Paulo. E com a vaga aberta pelo meia argentino, o já apresentado Marquinhos Gabriel pode ser uma reposição imediata, certo? Não necessariamente. O meia-atacante deve contribuir, mas noutra função.Isso porque o argentino atuou, na temporada recém-encerrada, atuando da esquerda para o centro do campo, embora tenha se destacado pela quase onipresença. Mapa de calor fornecido pelo site especializado Sofascore indica tal presença, que se parece, mas nem tanto, com o de Marquinhos.
Dados do mesmo site mostram que, nos últimos anos, o reforço vascaíno atuou mais pelas pontas. Na temporada passada, pelo Athletico-PR, nos dois lados; no Cruzeiro, mais pela esquerda. Em 2019, também na Raposa, mais à direita.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Nos três anos anteriores Marquinhos Gabriel jogou no Corinthians. E esteve intensamente nos dois flancos. Quase nunca na faixa central. Hoje com 30 anos, ele mesmo admite que mudou de função ao longo da carreira.
- Jogo nas três (funções) do meio. Comecei centralizado, depois atuei nos lados. Procuro achar o jogador melhor posicionado para fazer o gol. Gosto do drible também - traduziu Marquinhos, sobre suas próprias características, nesta quarta-feira.
Deste modo, Marquinhos Gabriel não deverá ser um postulante à vaga na faixa central do time vascaíno. Acrescenta, sim, ao setor que foi preenchido por jogadores tão jovens na temporada 2020: Vinícius, Gabriel Pec e Talles Magno - de, no máximo, 20 anos - foram dos que mais atuaram por ali.

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