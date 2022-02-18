Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lúcio Flávio vê mudança de postura do Botafogo como essencial para vitória sobre o Resende
futebol

Lúcio Flávio vê mudança de postura do Botafogo como essencial para vitória sobre o Resende

Treinador alvinegro diz que triunfo por 2 a 1 surgiu devido a rendimento mais 'agressivo' depois de um início com poucas oportunidades...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 21:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 21:38
O técnico Lúcio Flávio apontou que a mudança de postura foi crucial para o Botafogo derrotar o Resende por 2 a 1, nesta quinta-feira (17). Em entrevista coletiva no Nilton Santos, o comandante alvinegro avaliou o desempenho da equipe.- No primeiro tempo, tivemos, pelo menos, três oportunidades boas de fazer o gol e não conseguimos. Se fizéssemos em uma, provável que o jogo mudasse o perfil. No primeiro tempo, não tivemos nenhuma oportunidade forte do adversário, o Gatito quase não fez defesa. No segundo tempo, mudamos o comportamento, fomos um pouco mais agressivos na bola, na abordagem, principalmente, no campo ofensivo, e acho que isso fez a diferença - declarou.
A atuação foi vista como satisfatória aos olhos de Lúcio Flávio.
- Conseguimos fazer o gol cedo. De uma forma geral, a apresentação foi boa. A equipe se comportou bem e vamos fazendo os ajustes necessários. Na realidade, o importante, neste momento, foi a equipe conseguir a vitória depois de um jogo difícil fora do nosso Estado, com viagem. Comportamento, mais uma vez, muito bom da equipe - afirmou.
Crédito: 'Aequipesecomportoubemevamosfazendoosajustesnecessários',dizLúcioFláviosobreequipe(VitorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados