Lúcio Flávio vê mudança de postura do Botafogo como essencial para vitória sobre o Resende

O técnico Lúcio Flávio apontou que a mudança de postura foi crucial para o Botafogo derrotar o Resende por 2 a 1, nesta quinta-feira (17). Em entrevista coletiva no Nilton Santos, o comandante alvinegro avaliou o desempenho da equipe.- No primeiro tempo, tivemos, pelo menos, três oportunidades boas de fazer o gol e não conseguimos. Se fizéssemos em uma, provável que o jogo mudasse o perfil. No primeiro tempo, não tivemos nenhuma oportunidade forte do adversário, o Gatito quase não fez defesa. No segundo tempo, mudamos o comportamento, fomos um pouco mais agressivos na bola, na abordagem, principalmente, no campo ofensivo, e acho que isso fez a diferença - declarou.
A atuação foi vista como satisfatória aos olhos de Lúcio Flávio.
- Conseguimos fazer o gol cedo. De uma forma geral, a apresentação foi boa. A equipe se comportou bem e vamos fazendo os ajustes necessários. Na realidade, o importante, neste momento, foi a equipe conseguir a vitória depois de um jogo difícil fora do nosso Estado, com viagem. Comportamento, mais uma vez, muito bom da equipe - afirmou.