Lúcio Flávio vê mudança de postura do Botafogo como essencial para vitória sobre o Resende

O técnico Lúcio Flávio apontou que a mudança de postura foi crucial para o Botafogo derrotar o Resende por 2 a 1, nesta quinta-feira (17). Em entrevista coletiva no Nilton Santos, o comandante alvinegro avaliou o desempenho da equipe.- No primeiro tempo, tivemos, pelo menos, três oportunidades boas de fazer o gol e não conseguimos. Se fizéssemos em uma, provável que o jogo mudasse o perfil. No primeiro tempo, não tivemos nenhuma oportunidade forte do adversário, o Gatito quase não fez defesa. No segundo tempo, mudamos o comportamento, fomos um pouco mais agressivos na bola, na abordagem, principalmente, no campo ofensivo, e acho que isso fez a diferença - declarou.