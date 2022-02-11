Lúcio Flávio vai comandar o Botafogo até a contratação de um novo técnico; primeiro jogo será contra o Vasco

Enquanto ainda não tem um treinador, um rosto conhecido vai comandar o Botafogo. O diretor de futebol André Mazzuco afirmou que Lúcio Flávio será o treinador interino do Alvinegro até que o clube contrate um novo técnico. Vale lembrar que Enderson Moreira foi demitido na tarde desta sexta-feira.+ Alvo do Botafogo, Luís Castro foi o 'verdadeiro pensador' da revolução do Porto nas categorias de base

O ex-meia é o auxiliar permanente do Botafogo. Ele já começa a estar na casamata do Alvinegro neste domingo na partida contra o Vasco, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, no Maranhão. Ricardo Resende, técnico do time sub-20, será o auxiliar.

– Com a saída do Enderson o Lúcio Flávio, um cara espetacular e que foi grande atleta, vai ficar à frente do grupo nesse processo de transição até o Botafogo finalizar com o novo treinador. O Ricardo, treinador do sub-20, vem auxiliar a equipe do profissional. Daremos todo o suporte necessário para vencer todas as partidas que restam no Estadual - explicou.

Lúcio Flávio já comandou o Botafogo em outras oportunidades - todas também de forma interina. O nome favorito de John Textor para assumir o cargo de treinador é Luís Castro, do Al Duhail, do Qatar. O clube já iniciou conversas.