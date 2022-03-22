Lúcio Flávio lamenta erros do Botafogo, mas exalta dedicação do elenco na semi com Fluminense

O técnico Lúcio Flávio reconheceu que o Botafogo se atrapalhou nos momentos de definir jogadas na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, nesta segunda-feira (21), pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro avaliou. - O jogo tem um equilíbrio natural de um clássico. Nós tivemos algumas boas oportunidades de transitar no segundo tempo. Acho que algumas escolhas não foram boas em determinados momentos. Em alguns momentos poderíamos ter optado por esticar a bola, tentamos driblar e perdemos. Em outros momentos, poderíamos carregar um pouco mais a bola, optamos por dar o passe - e, em seguida, apontou o que chamou sua atenção na postura do time no Nilton Santos:

- Mas acho que acima de tudo valeu muito pela postura que os atletas tiveram, grande parte deles meninos - completou.

O treinador falou o que espera do jogo de volta, no qual o Alvinegro precisará vencer por dois ou mais gols de vantagem para obter a vaga na decisão.

- Sabemos que encontramos um pouco mais de dificuldade pelo adversário ter a vantagem. O que esperamos, primeiro, é prepará-los e descansá-los e aí sim criar uma estratégia. Ir ao Maracanã sem ter uma situação de saber que o resultado em si, no primeiro jogo, acaba atrapalhando nessa questão de chegar a uma decisão. Mas acho que temos condição, sim, com o trabalho que os atletas vêm fazendo de superar o adversário - disse,

Lúcio Flávio exaltou a convocação de Matheus Nascimento para a Seleção, mas reconheceu que ele fará falta no jogo de volta.

- Matheus é um jogador que vem demonstrando toda capacidade há algum tempo. Pela idade, ele mostra que é acima da média. Sabemos o quão importante ele é para o elenco. Por merecimento teve uma convocação para a Seleção Sub-20. Ao longo dessa semana, ele acabou perdendo alguns treinos por problemas de ordem física. É um jogador em quem temos que apostar muito, diferenciado. Para qualquer equipe, um jogador desse, decisivo, acaba fazendo falta. Então sabemos que não contaremos com ele - e acrescentou:

- Hoje, dentro do que ele conseguiu trabalhar durante a semana, foi até o limite dele. Quando cansou e pediu a alteração, tivemos que tirar do jogo. Mas é um jogador que depositamos muito nele e esperamos que possa produzir muito no Botafogo. O Estadual que ele tem feito é digno de um jogador com potencial e qualidade que ele tem.

Lúcio Flávio também redobrou sua confiança no goleiro Diego Loureiro para o jogo de volta do clássico.

- O Diego apresentou um nível dentro daquilo que conhecemos, até pela Série B que fez. Por muitas vezes não estar num ritmo e estar há um tempo sem jogar, acho que acaba sentindo um pouco. Hoje demonstrou total segurança no jogo. É um garoto que tem muito potencial também, jovem, e sabemos que para o jogo de domingo podemos confiar nele para mais um bom jogo - afirmou.