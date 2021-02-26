Lúcio Flávio faz balanço da temporada do Botafogo e projeta 2021: 'Evitar ao máximo os erros'

Nesta quinta-feira, o Botafogo foi derrotado para o Ceará por 2 a1, no Castelão, em partida válida pela 38ª rodada do Brasileirão. Pedro Naressi e Saulo Mineiro fizeram os gols do Vozão, e Matheus Babi fez gol do o Glorioso. Após a partida, Lúcio Flávio, o treinador interino do time, destacou a necessidade de Marcelo Chamusca, o novo treinador do Botafogo, entrosar a equipe o mais breve possível, já que, na próxima retornam os jogos, com o Campeonato Estadual.+ Botafogo faz pior campanha no Brasileirão desde que novo formato foi criado- Na minha concepção, esse vai ser o grande desafio que o Chamusca terá, mas, ao mesmo tempo, entendo que terá um desafio bacana pelo fato de ter, principalmente, jogadores jovens que estão mostrando o seu valor. Certamente, vão contribuir muito com o Chamusca nesse primeiro momento.Ao longo da temporada o Botafogo contratou inúmeros reforços e também falou sobre a alta rotatividade de treinadores à frente do time. O ano começou com Alberto Valentim, passou por Paulo Autuori, Lazaroni, Ramón Díaz, Eduardo Barroca e, por fim, Lúcio Flávio fechou a temporada. O interino apontou estes como erros que o clube não pode mais cometer no futuro.