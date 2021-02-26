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Lúcio Flávio faz balanço da temporada do Botafogo e projeta 2021: 'Evitar ao máximo os erros'

O Botafogo foi derrota pelo Ceará por 2 a 1, no Castelão, em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:37

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 00:37
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nesta quinta-feira, o Botafogo foi derrotado para o Ceará por 2 a1, no Castelão, em partida válida pela 38ª rodada do Brasileirão. Pedro Naressi e Saulo Mineiro fizeram os gols do Vozão, e Matheus Babi fez gol do o Glorioso. Após a partida, Lúcio Flávio, o treinador interino do time, destacou a necessidade de Marcelo Chamusca, o novo treinador do Botafogo, entrosar a equipe o mais breve possível, já que, na próxima retornam os jogos, com o Campeonato Estadual.+ Botafogo faz pior campanha no Brasileirão desde que novo formato foi criado- Na minha concepção, esse vai ser o grande desafio que o Chamusca terá, mas, ao mesmo tempo, entendo que terá um desafio bacana pelo fato de ter, principalmente, jogadores jovens que estão mostrando o seu valor. Certamente, vão contribuir muito com o Chamusca nesse primeiro momento.Ao longo da temporada o Botafogo contratou inúmeros reforços e também falou sobre a alta rotatividade de treinadores à frente do time. O ano começou com Alberto Valentim, passou por Paulo Autuori, Lazaroni, Ramón Díaz, Eduardo Barroca e, por fim, Lúcio Flávio fechou a temporada. O interino apontou estes como erros que o clube não pode mais cometer no futuro.
- Acho que o aprendizado que fica é uma questão, obviamente, de evitar ao máximo os erros. Seja numa questão de montagem de elenco, seja muitas vezes na troca do comando. A gente percebe que isso aí acabou tendo um impacto muito forte em determinado momento e, olhando agora, percebemos que não fez bem. - Talvez, seja uma forma que o clube tenha de evitar para o futuro esse tipo de situação. Então, o que a gente espera, de fato, é justamente isso. A partir da próxima semana, quando iniciaremos o campeonato estadual, e depois terão as competições nacionais. Espero que o clube possa ter uma retomada melhor na capacidade de retorno do Botafogo para Série A.

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