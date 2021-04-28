Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lúcio Flávio fala sobre integração entre a base e o profissional do Botafogo: 'É fundamental'
futebol

Lúcio Flávio fala sobre integração entre a base e o profissional do Botafogo: 'É fundamental'

O auxiliar permanente revelou que o técnico Marcelo Chamusca tem solicitado 'muito' atividades com essa integração...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 16:09
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Desde a reta final da Série A de 2020, o Botafogo começou aproveitar ainda mais os jogadores formados na base para jogos oficiais com o time profissional. Em entrevista à Botafogo TV, divulgada nesta quarta-feira, Lúcio Flávio, auxiliar permanente do Alvinegro, afirmou que essa integração é importante, especialmente porque o Glorioso vive um momento financeiro delicado. > Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021- Eu acho que essa integração é fundamental, especialmente em momento como esse, onde você acaba perdendo receitas e você tem que aproveitar mais os atletas. Então, tem sido muito boa essa relação do nosso profissional com a base, justamente dando a condição e a oportunidade para que esses atletas possam ser observados.
Lúcio Flávio também destacou o apoio do técnico Marcelo Chamusca nesse trabalho de integração entre base e profissional. De acordo com o auxiliar, as semanas cheias, aquela em que os times tem a semana livre para trabalhar, são oportunidades para trazer os atletas formados no Botafogo e conhecê-los de perto.
- O Chamusca também tem solicitado muito essas atividades, aproveitando justamente os momentos, onde nós temos semanas cheias para sempre trazer os atletas do sub-20 para poderem treinar com o profissional. E, obviamente, para nós conhecermos de perto esses atletas. Então, é uma relação fundamental que os clubes, hoje, possuem, e mais do que nunca o Botafogo tem buscado aproveitar ao máximo essa condição.O Botafogo volta a campo no próximo domingo contra o Nova Iguaçu, às 18h, no estádio Nilton Santos. O duelo é válido pelo jogo de ida da fase semifinal da Taça Rio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados