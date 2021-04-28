Lúcio Flávio fala sobre integração entre a base e o profissional do Botafogo: 'É fundamental'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Desde a reta final da Série A de 2020, o Botafogo começou aproveitar ainda mais os jogadores formados na base para jogos oficiais com o time profissional. Em entrevista à Botafogo TV, divulgada nesta quarta-feira, Lúcio Flávio, auxiliar permanente do Alvinegro, afirmou que essa integração é importante, especialmente porque o Glorioso vive um momento financeiro delicado. > Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021- Eu acho que essa integração é fundamental, especialmente em momento como esse, onde você acaba perdendo receitas e você tem que aproveitar mais os atletas. Então, tem sido muito boa essa relação do nosso profissional com a base, justamente dando a condição e a oportunidade para que esses atletas possam ser observados.

Lúcio Flávio também destacou o apoio do técnico Marcelo Chamusca nesse trabalho de integração entre base e profissional. De acordo com o auxiliar, as semanas cheias, aquela em que os times tem a semana livre para trabalhar, são oportunidades para trazer os atletas formados no Botafogo e conhecê-los de perto.