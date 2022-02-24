Lúcio Flávio exalta presença de Textor e lamenta desatenção do Botafogo no revés para o Flamengo

Em meio à frustração sobre a derrota por 3 a 1 do Botafogo para o Flamengo, o técnico Lúcio Flávio falou sobre a presença ilustre do investidor John Textor no camarote do Nilton Santos nesta quarta-feira (23). Em entrevista coletiva após o revés alvinegro, o comandante destacou:- Ele deve ter observado a luta, a dedicação dos jogadores para fazer o melhor. Não faltou empenho, disposição e, principalmente, a entrega. É enaltecer, o torcedor que veio incentivou, cantou ao final, percebendo esse momento de transição de clube. Obviamente, não era o resultado que queríamos.
O treinador reconheceu que a desatenção nos minutos iniciais custou caro ao Alvinegro.
- De fato, o início do jogo não foi o que queríamos. Tanto na parada (aos 20 minutos), como no intervalo, conversamos sobre isso. Tomamos o segundo gol em nosso melhor momento, no fim do primeiro tempo. Não conseguimos encaixar na primeira etapa, a postura mudou na segunda - declarou.
O Botafogo volta a campo no domingo (27) contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro.