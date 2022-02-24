Lúcio Flávio detona arbitragem no revés do Botafogo para Flamengo: 'Não sabemos qual critério utilizado'

O técnico Lúcio Flávio desabafou sobre a conduta da arbitragem na partida na qual o Botafogo amargou uma derrota por 3 a 1 para o Flamengo, nesta quarta-feira (23), pela oitava rodada do Estadual. Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro queixou-se de um pênalti não marcado após a bola desviar no braço do rubro-negro Pedro em uma jogada de escanteio.- Hoje temos recursos, o que não existia quando eu jogava. Fica a dúvida sobre qual critério é utilizado. Foi uma bola na qual o Matheus (Nascimento) tentou o passe e ela bateu no braço do jogador do Flamengo (Pedro). Enquanto eu estava antes trabalhando na comissão, tivemos lances em que a bola bateu na perna do jogador nosso e no braço e foi marcado pênalti. Ficamos curiosos em relação à postura adotada pelo árbitro e pelo VAR em um lance como esse- disse.