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Lúcio Flávio detona arbitragem no revés do Botafogo para Flamengo: 'Não sabemos qual critério utilizado'

Treinador se queixa de um toque de mão de Pedro na etapa inicial durante a derrota do Alvinegro para o Rubro-Negro por 3 a 1, nesta quarta-feira (23)...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 23:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 23:27
O técnico Lúcio Flávio desabafou sobre a conduta da arbitragem na partida na qual o Botafogo amargou uma derrota por 3 a 1 para o Flamengo, nesta quarta-feira (23), pela oitava rodada do Estadual. Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro queixou-se de um pênalti não marcado após a bola desviar no braço do rubro-negro Pedro em uma jogada de escanteio.- Hoje temos recursos, o que não existia quando eu jogava. Fica a dúvida sobre qual critério é utilizado. Foi uma bola na qual o Matheus (Nascimento) tentou o passe e ela bateu no braço do jogador do Flamengo (Pedro). Enquanto eu estava antes trabalhando na comissão, tivemos lances em que a bola bateu na perna do jogador nosso e no braço e foi marcado pênalti. Ficamos curiosos em relação à postura adotada pelo árbitro e pelo VAR em um lance como esse- disse.
Lúcio Flávio afirmou que reforçou as atenções em relação aos primeiros minutos do clássico.
- Não foi em todos os jogos que a equipe entrou de uma forma fora do esperado. Falamos muito no pré-jogo para entrar bem atento e preparado, pois sabíamos que o adversário tinha toques rápidos. Infelizmente, isso não encaixou. Ainda tomamos o gol no final do primeiro tempo, o que atrapalhou muito, principalmente no aspecto emocional. A postura acabou sendo melhor no segundo tempo - disse.
Crédito: 'FicamoscuriososemrelaçãoàposturaadotadapeloárbitroepeloVARemumlancecomoesse',disseLúcioFlávio(Reprodução/BotafogoTV

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